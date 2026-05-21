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Fútbol

Iago Aspas se queda un año más en el Celta

El club anuncia con un emotivo vídeo la continuidad del delantero, que mantendrá su vinculación para otras funciones tras colgar las botas.

Libertad Digital
El club anuncia con un emotivo vídeo la continuidad del delantero, que mantendrá su vinculación para otras funciones tras colgar las botas.
Iago Aspas. | Cordon Press

El RC Celta ha anunciado este jueves la renovación de Iago Aspas. El delantero moañés disputará una temporada más como jugador, hasta el final de la campaña 2026-27, y posteriormente pasará a formar parte de la estructura de la entidad gallega.

"Iago Aspas renueva su vinculación con el club de su vida. Lo hace como debe hacerlo una leyenda, con presente y futuro", destacó el Celta en un comunicado oficial. El club precisó además que, cuando el atacante "dé un paso hacia fuera del terreno de juego, lo dará a la vez hacia dentro del club".

A sus casi 39 años, el capitán celeste afrontará así su decimosexta temporada en el primer equipo, en una trayectoria repartida en dos etapas. Aspas debutó con el Celta en 2008 y fue una pieza clave en el ascenso a Primera División en 2012 antes de marcharse al Liverpool FC. Tras un paso posterior por el Sevilla FC, regresó a Vigo en 2015 para convertirse en el gran símbolo del club.

El atacante es el máximo goleador histórico del Celta, con 222 tantos, y también el futbolista con más partidos disputados en la entidad, con 571 encuentros. Además, conquistó el Trofeo Zarra en 2017, 2018, 2019 y 2022 como máximo goleador español de Primera División.

En la presente temporada, Aspas ha participado en 47 partidos oficiales, con un balance de 8 goles y 6 asistencias, manteniéndose como una pieza importante en el equipo dirigido por Claudio Giráldez. El conjunto gallego cerrará este sábado la temporada con la posibilidad de clasificarse para la Europa League o la Conference League.

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