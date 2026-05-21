Las lágrimas del príncipe Guillermo tras el triunfo del Aston Villa en la Europa League

El príncipe Guillermo de Inglaterra celebró y disfrutó como un aficionado más la victoria del Aston Villa en la final de la Europa League contra el Friburgo.

El príncipe de Gales, reconocido aficionado del Villa y patrón de la Federación Inglesa de Fútbol, estuvo presente en las gradas del Besiktas Park de Estambul, donde celebró con mucha alegría y efusividad cada uno de los tres tantos que marcó el Villa contra los alemanes; incluso celebró uno de los goles junto al español Damián Vidagany, director de operaciones del Aston Villa y mano derecha del entrenador Unai Emery.

Se trata del primer título para el club de Birmingham en tres décadas y el primero a nivel europeo desde 1982, año en el que nació el príncipe Guillermo. Al final del encuentro, no pudo contener las lágrimas.

Amazing night!! Huge congratulations to all the players, team,staff and everyone connected to the club! 44 years since the last taste of European silverware! Special shout out to Boubacar Kamara who has been out injured but is such an integral part of our team and helped lay… https://t.co/sXLzgzvFoW — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 20, 2026

En su perfil de redes sociales compartió el siguiente mensaje: "¡Noche increíble! ¡Muchísimas felicidades a todos los jugadores, al equipo, al personal y a todos los que forman parte del club! ¡44 años desde la última vez que ganamos un título europeo! Un saludo especial a Boubacar Kamara, que ha estado lesionado, pero es una pieza fundamental de nuestro equipo y ayudó a sentar las bases de este éxito. ¡UTV! VTID, W", escribió, firmando con la 'W' para indicar que él escribió el mensaje. No fue el único mensaje que publicó, ya que horas antes del partido compartió una publicación del Aston Villa con motivo de la final, escribiendo: "¡Vamos Villa! ¡Mucha suerte en la final de la Europa League de esta noche! ¡UTV!". Luego, firmó el mensaje con una 'W'.

Antes del saque inicial, se pudo ver al príncipe, que acudió con un grupo de amigos en lugar de al palco de autoridades, con una expresión seria y nerviosa mientras observaba el campo.

El motivo de por qué el príncipe es seguidor del equipo de Birmingham lo explicó en una entrevista al exfutbolista Gary Lineker en 2015: "Hace mucho tiempo, en la escuela, me aficioné mucho al fútbol. Buscaba clubes. Todos mis amigos en la escuela eran fanáticos del Manchester United o del Chelsea y yo no quería seguir a los equipos comunes y corrientes. Quería un equipo más de mitad de tabla que me pudiera brindar momentos de gran intensidad emocional. El Aston Villa siempre ha tenido una gran historia".