Los árbitros españoles denuncian a Florentino Pérez, al Real Madrid y a su televisión

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) anunció este jueves que ha presentado dos denuncias contra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte "al considerar que determinadas actuaciones y contenidos públicos pueden contribuir al señalamiento, la hostilidad y el incremento de la presión sobre el colectivo arbitral".

Según indicó el sindicato en un comunicado, las denuncias ante este organismo dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD) han sido formuladas, respectivamente, contra el mandatario madridista y contra Real Madrid TV y el Real Madrid CF, "dentro de la línea de actuación institucional que mantiene en defensa de la dignidad, integridad y protección de los árbitros españoles".

"La Asociación considera que la reiteración de determinados mensajes públicos, así como la difusión continuada de contenidos que cuestionan o desacreditan de forma sistemática al colectivo arbitral, contribuyen a deteriorar el clima de respeto necesario para el correcto desarrollo de la actividad deportiva y pueden favorecer situaciones de tensión, hostilidad o violencia hacia los colegiados", añadió.

AESAF recuerda igualmente que su labor institucional "no se centra en valorar decisiones técnicas o deportivas, sino en proteger a las personas que ejercen la función arbitral y garantizar que puedan desarrollar su actividad en un entorno de seguridad, respeto y convivencia", y reafirma su compromiso "con el uso de los cauces legales e institucionales como herramienta para combatir cualquier manifestación de violencia, acoso o desprestigio hacia el arbitraje".

La asociación subrayó además la importancia de "continuar impulsando medidas de prevención, sensibilización y educación en valores dentro del deporte español, en línea con las distintas iniciativas trasladadas recientemente al Consejo Superior de Deportes en materia de protección arbitral y lucha contra la violencia en el deporte".

"AESAF continuará colaborando con las instituciones deportivas y administrativas competentes para fortalecer el reconocimiento, la protección y la seguridad del colectivo arbitral en todos los niveles del fútbol español", advirtió.

Por su parte, el presidente de esta asociación, el excolegiado Valentín Pizarro, dejó claro que seguirán "trabajando con responsabilidad, firmeza y respeto institucional para proteger la dignidad del colectivo arbitral y contribuir a un entorno deportivo basado en la convivencia y el respeto".

Esta denuncia de la AESAF se une a la petición ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de abrir un expediente disciplinario a Florentino Pérez por sus declaraciones de días atrás contra el colectivo arbitral en la rueda de prensa que ofreció y en una entrevista posterior en televisión.