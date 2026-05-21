Por fin una buena noticia para España: Mikel Merino, recuperado para el Mundial

Tras la baja de Fermín, España ha perdido un efectivo más de cara al Mundial que arranca en pocas semanas. Pero por fin ha llegado una buena noticia para el equipo de Luis de la Fuente. Mikel Merino confirma que llega a tiempo para el torneo.

Así lo decía el propio Mikel Merino en Movistar:

👀🇪🇸 "Creo que estoy preparado para el Mundial..." 🎙️ Mikel Merino, con @Rsierraplus antes de la lista de Luis de la Fuente. #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/4eLv9zw4uZ — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 21, 2026

"Creo que estoy preparado para el Mundial...", comentó Mikel Merino en declaraciones a Ricardo Sierra de Movistar.

Mikel Merino sufrió una grave lesión en el pie derecho el 25 de enero de 2026 durante la derrota de su equipo por 3-2 ante el Manchester United en la Premier League. Las pruebas médicas posteriores confirmaron que el internacional español padecía una fractura por estrés en una zona interna del pie de características muy poco comunes.

Merino tuvo que pasar con éxito por el quirófano a principios de febrero, lo que le impuso un tiempo estimado de baja de unos cuatro meses. El Mundial estaba en duda, pero parece que podrá llegar.