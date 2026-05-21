Se ríe de Koke y luego le usa para un vídeo: el creador de contenido que indigna a los atléticos

Imagina reírte de Koke, llamarle viejo o lento y después ganar interacciones a costa del capitán del Atlético de Madrid del que te has reído en vídeos anteriores. Esto es lo que ha hecho el creador de contenido David Suárez, declarado seguidor del Barcelona. Lo explicamos.

Un seguidor del Atlético de Madrid se quejó de lo que había pasado por Twitter:

"El gran Koke nos abre un sobre" pic.twitter.com/7DYxdFhJWH — Ismael - LaVozdelAtleti (@lavozdelatleti_) May 20, 2026

En vídeos anteriores, David se metió con Koke llamándole viejo a la hora de recuperar la posición en las contras. Incluso llegó a decir, lógicamente en tono de broma, pero sin gracia, que Koke podía haber sido perfectamente el que había colgado el muñeco de Vinícius de un puente.

Este tipo de perfiles basa su contenido en bromas y piques con diferentes aficiones; sin embargo, los propios hinchas están un poco hartos de que ya sea dentro de su estadio o con sus jugadores se los use para sacar beneficio e interacciones. "Primero les insultan y luego sacan beneficio de ellos", dicen los seguidores colchoneros.

En su misma cuenta, Suárez también bromeó con el gesto de Raphinha a la afición del Metropolitano cuando eliminaron al Barcelona de la Champions. "En la siguiente os vais fuera", dijo el brasileño. Cuando el Atlético perdió contra el Arsenal, este creador de contenido usó la imagen para elogiar al brasileño y devolvérsela al Atlético.

Pese a este tipo de bromas o a llamar viejo a Koke, no tuvo ningún problema en pedirle que abriese un sobre de cromos virtual. A buen seguro que no le dijo nada al capitán rojiblanco sobre lo que opina él de su manera de correr hacia atrás en las contras. El aficionado del Atlético está harto de este tipo de cosas y pide al club que lo frene.

Desde el club siempre se comenta que ellos no tienen ningún interés en que esto ocurra y que son los patrocinadores los que usan sus invitaciones para este tipo de creadores de contenido. El Atlético no les invita, por dejarlo claro.