"Xabi Alonso es la marca blanca de Emery"

En una nueva edición de El Primer Palo, dirigido por Juanma Rodríguez, se analizó la figura de dos entrenadores españoles como Pep Guardiola y Unai Emery, eso sí, por circunstancias muy diferentes. Mientras el primero ha conseguido conquistar su quinta Europa League —la primera para el Aston Villa— el segundo se despide de la Premier League.

El director del programa apuntaba que lo ve como un entrenador "muy Atlético de Madrid", mientras que Isra también sumaba a la quiniela al Real Madrid, aunque reconocía que "cuando ha cogido proyectos grandes como PSG y Arsenal no le ha ido bien". Sergio Fernández reconocía que Emery es un técnico "obsesionado con la táctica, extremadamente pesado con los vídeos y choca a veces con el ego de las grandes estrellas", una reflexión que llevó a Juanma Rodríguez a relacionarlo con Xabi Alonso indicando que es "la marca blanca de Emery".

Sobre las dificultades que se encuentran los entrenadores más técnicos con vestuarios de estrellas, Paco Rabadán ponía el ejemplo histórico de Michael Jordan bajo la dirección de Phil Jackson, asegurando que "ilustra a la perfección cómo una superestrella debe aprender a jugar en equipo para alcanzar la gloria colectiva, una lección que bien podría aplicarse a casos contemporáneos como el de Kylian Mbappé".

Mirando al Real Madrid, se analizó con José Alberto Chozas la posibilidad de incorporar a Rodri, actual brújula del Manchester City, cuyo regreso a España es un deseo largamente rumoreado. A pesar de rondar la treintena y haber sufrido contratiempos físicos en sus rodillas, "su jerarquía organizativa transformaría el centro del campo madridista", comentaba Chozas. La viabilidad de juntar a Rodri y Tchouaméni dividió a la tertulia, aunque, "bajo un esquema de rigurosa disciplina táctica, ambos podrían dotar al equipo de un equilibrio defensivo implacable, indispensable para las grandes citas europeas", bajo la opinión de Isra.

Por último, se ha analizado la actualidad judicial del fútbol español, que queda marcada por el último informe forense sobre Enríquez Negreira, que apunta a un avanzado estado de Alzheimer, lo que ha supuesto el archivo de su causa personal por incapacidad cognitiva, "un nuevo e indignante giro en el mayor escándalo de corrupción arbitral de nuestra historia", comentaba Rabadán. Además, el programa cerró con una nota de nostalgia al recordar el vigésimo octavo aniversario de la consecución de la Séptima Copa de Europa con el mítico gol de Predrag Mijatovic, "un hito que puso fin a treinta y dos años de sequía madridista y que cambió para siempre el destino del club blanco en la era moderna", aseguraba Juanma.

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