El exjugador del Madrid, Marcelo, protagonista en el congreso jurídico deportivo más importante de España

El exlateral brasileño encabeza los Premios ISC 2026 en una séptima edición que reunió en Madrid a las grandes ligas y organizaciones deportivas del mundo: la NFL, la NBA, la Fórmula 1 y el baloncesto europeo debatieron el futuro de la industria.

La séptima edición de los premios ISC tuvo reunión en Madrid a las grandes ligas y organizaciones deportivas del mundo como la NFL, la NBA, la Fórmula 1 y el baloncesto europeo. Así, la capital volvió a convertirse esta semana en el epicentro mundial del derecho y los negocios deportivos. El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) acogió la séptima edición del ISDE Sports Convention (ISC26), el congreso internacional organizado por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) junto a LaLiga, que congregó a directivos, abogados y representantes de las principales organizaciones deportivas del planeta.

El momento más emotivo de la jornada llegó con la entrega de los Premios ISC 2026. Marcelo Vieira, uno de los futbolistas más laureados de la historia, fue reconocido con el galardón que en ediciones anteriores han recibido figuras como Ronaldo Nazario, Luis Figo, Pau Gasol o Alexia Putellas. El exlateral del Real Madrid, con cinco Ligas de Campeones, seis Ligas y dieciséis temporadas vistiendo la camiseta blanca, recogió un premio que reconoce su trayectoria deportiva y su vinculación con España. Junto a él fueron distinguidos el esquiador Oriol Cardona, que acaba de colgarse el oro y el bronce en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026; la triatleta paralímpica Susana Rodríguez, campeona en Tokio 2020 y París 2024; y el presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa.

El congreso abordó algunos de los debates más candentes de la industria deportiva. El director general del Gran Premio de España de Fórmula 1, Luis García Abad, avanzó detalles de la carrera que se disputará en el circuito urbano de IFEMA el próximo mes de septiembre. "Sin patrocinadores no hay Fórmula 1", advirtió, antes de subrayar que Madrid tiene Gran Premio asegurado para los próximos diez años. Por su parte, el director de NFL España, Rafael de los Santos, confirmó que el Santiago Bernabéu acogerá el 8 de noviembre el partido entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals, al que definió como "una mini Super Bowl". La NBA también estuvo representada: Héctor Argüelles, director de Operaciones para Europa y Oriente Medio, avanzó que la liga trabaja en un proyecto europeo con "modelo semiabierto de 16 franquicias" que ya ha recibido más de 120 manifestaciones de interés.

El abogado Juan de Dios Crespo, defensor de la federación de Senegal en el TAS, consideró que la FIFA no resolverá el polémico caso de la final de la Copa de África hasta después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La piratería audiovisual y el impacto de la inteligencia artificial en el deporte completaron una agenda que convirtió Madrid, una vez más, en capital indiscutible del derecho deportivo internacional.