Pep Guardiola anunció este viernes su salida del Manchester City a final de temporada, tras diez años en el club y seis títulos de Premier League y una Liga de Campeones conquistados con el club mancuniano.

Pese a que tenía un año más de contrato, Guardiola ha decidido poner punto final a su carrera a final de este curso y recibirá un gran homenaje este domingo en el último partido en el Etihad Stadium de los 'Sky Blues'.

Guardiola se irá del City con 593 partidos dirigidos y 20 títulos, entre ellos seis de Premier League, una 'Champions' —la primera en la historia del City—, tres FA Cup, cinco Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

El de Santpedor —Barcelona— se marcha como el técnico más laureado de la historia del club y a la altura de los más grandes de Inglaterra, tras diez años en los que no solo ha convertido al City en el dominador sin dudas de toda competición nacional, sino que también ha transformado la forma de jugar al fútbol en todas las divisiones, implantando un estilo de juego que muchos han intentado copiar, pero pocos replicar.

Aunque tenía un año más de contrato, después de firmar una renovación por dos años a finales de 2024, Guardiola ha decidido marcharse del City después de una temporada en la que ha conquistado el doblete de copas nacionales, con la Copa de la Liga que le ganó al Arsenal y la FA Cup al Chelsea, y una vez consumada la reconstrucción que necesitaba esta plantilla tras la fatídica 2024-2025 en la que se quedó en blanco, la segunda vez que le pasó con el City después del curso de su debut.

La marcha de Guardiola la habían anticipado otras salidas del club, como la del preparador físico de toda su carrera, Lorenzo Buenaventura, y la de su director de fútbol, Aitor Begiristain, alias Txiki, el verano pasado.

Su sustituto apunta a ser Enzo Maresca, que se marchó en enero del Chelsea por discrepancias con la directiva y que ya trabajó en el City en el pasado como preparador de la cantera y como asistente del propio Guardiola.

El siguiente paso en la exitosa carrera de Guardiola no está claro. A nivel de clubes no parece que haya nadie que pueda igualarle lo que le ofrece el City, además de que su sueño, una vez acabada esta etapa, ha sido siempre dirigir una selección. Una vez acabe el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y se aclare qué banquillos están libres, será más sencillo tratar de vislumbrar el futuro de uno de los mejores técnicos de la historia, si no el mejor. La de Inglaterra, con Tuchel a los mandos, estará bajo la lupa, ya que si no hace una buena cita mundialista irá con todo a por Guardiola.

¿Por qué se marcha?

Guardiola aseguró que no tiene ninguna razón en concreto para irse, pero indicó que este es el momento adecuado y que no hay nada que dure para siempre.

El técnico español dejará el City tras diez años en los que lo ha ganado todo, incluyendo seis Premier League y una Champions League, convirtiéndose en el entrenador más laureado de la historia del club y uno de los más importantes de la historia del fútbol inglés.

"Menudos años hemos pasado juntos", dijo Guardiola en su discurso de despedida. "No me preguntéis las razones por las que me voy. No hay ninguna, pero dentro de mí sé que es el momento adecuado. Nada es eterno. Si lo fuera, seguiría aquí. Eternas son las emociones, la gente, los recuerdos, el amor que tengo por mi Manchester City".

En su discurso final dirigido a sus jugadores, Guardiola recordó algunos de los iconos de Mánchester y su relación con la ciudad.

"Hemos trabajado, hemos sufrido y hemos luchado. Y lo hemos hecho con nuestro estilo. Hemos viajado a Bournemouth y perdido la Premier y estabais ahí. Hemos ido a Estambul, hemos ganado y estabais ahí. Me acuerdo del ataque terrorista al Manchester Arena, cuando esta ciudad le demostró al mundo lo que es la unidad. Sin odio, sin miedo. Solo amor, comunidad, unidad. Una ciudad unida".

"Recuerdo cuando perdí a mi madre durante el covid y cómo este club me ayudó. Los aficionados, los trabajadores, la gente de Mánchester me dio la fuerza necesaria cuando más lo necesitaba. Todos estuvisteis siempre ahí. A los jugadores, lo que hemos hecho ha sido excepcional. No lo sabéis aún, pero habéis dejado un legado. Así que ahora que mi tiempo aquí se acaba, sed felices. Oasis está de vuelta".

No hay que olvidar que sobre el City planea una posible sanción histórica por todas las causas abiertas relacionadas con el fair play financiero.

130 cargos sin resolver

El técnico se marcha sin el gran escándalo sin resolver: el caso de las 130 irregularidades financieras por las que la Premier League denunció al City aún no tiene resolución y no la tendrá hasta que esté fuera Guardiola.

La Premier League acusó en febrero de 2023 al City de no proporcionar información financiera precisa ni los detalles correctos de pagos a entrenadores y jugadores entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018, de no cumplir con el 'fair play financiero de la UEFA entre 2009 y 2018 y con el de la Premier League entre la 2015-2016 y la 2017-2018. Así como de no cooperar con las investigaciones de la Premier que tuvieron lugar entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.

El City ha negado todos los cargos y contrató a algunos de los mejores abogados especializados en deporte en el Reino Unido para tratar de limpiar su nombre y evitar una sanción que podría ir desde la multa económica hasta la deducción de puntos, descenso de categoría e incluso pérdidas de títulos.