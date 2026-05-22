"Iker Casillas irá en la candidatura al 100%"

En esta nueva edición de El Primer Palo, el programa deportivo nocturno de esRadio dirigido por Juanma Rodríguez, se analizan los temas más candentes de la actualidad deportiva con la colaboración de Paco Rabadán, Sergio Fernández y María Trisac.

El programa comienza con un tono distendido al recomendar el documental de Netflix titulado El autobús, que narra la insólita huelga de los jugadores de la selección francesa durante el Mundial de Sudáfrica de 2010. Los colaboradores comentan con tono humorístico la figura de Raymond Domenech, el entonces seleccionador galo, a quien describen como un auténtico personaje por sus peculiares reacciones y su obsesión por la numerología y el teatro, destacando el momento en que leyó el comunicado de los futbolistas rebeldes ante la prensa con total parsimonia.

El núcleo de la tertulia futbolística se centra en la irrupción de Enrique Riquelme como posible candidato a la presidencia del Real Madrid, un joven empresario que busca postularse como alternativa a Florentino Pérez. Juanma Rodríguez detalla los nombres que componen la posible junta de Riquelme, filtrados por El Confidencial, entre los que destacan David Mesonero —yerno de Ignacio Sánchez Galán y rival empresarial de Florentino—, Ángel Martín —propietario de Clínicas Menorca—, y los hijos de conocidos empresarios como Vicente Boluda y Fernando Fernández Tapias, evidenciando un fuerte músculo financiero detrás de esta candidatura.

Para profundizar en el perfil de Riquelme, interviene el periodista económico Diego Sánchez de la Cruz, quien explica que el grueso de la carrera del empresario se ha desarrollado en Latinoamérica, especialmente en Panamá. Sánchez de la Cruz detalla el conflicto latente entre el entorno de Riquelme y Florentino Pérez, originado por la adquisición de la filial de Iberdrola en México por parte del joven aspirante, lo que conecta este movimiento deportivo con una histórica guerra empresarial que salpica al comisario Villarejo y al sector de las eléctricas en España.

Durante el desglose de la candidatura de Riquelme, De la Cruz pone el foco en Rosauro Varo, exconsejero de filiales de Telefónica y esposo de la actriz Amaia Salamanca, cuyo nombre ha estado en el foco mediático recientemente debido a su vinculación con las licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC). Además, también destaca que el nombre de Varo ha aparecido en las investigaciones judiciales que rodean a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que añade un inevitable tinte político y de presunta corrupción institucional a la terna de apoyos del candidato opositor.

En el plano de los apoyos mediáticos, Paco Rabadán insiste en la alta probabilidad de que Iker Casillas se sume a la candidatura de Riquelme, algo que, según su criterio, podría restar más que sumar apoyos entre el madridismo debido a la polarización que genera la figura del exguardameta. Aun así, tanto él como María Trisac coinciden en que "irá con Riquelme en la candidatura al 100%".

El tramo final del programa se traslada al mundo del baloncesto con la previa de la Final Four de la Euroliga que se disputa en Kaunas. Juanma Rodríguez y José Puertas analizan la complicada situación del Real Madrid, que llega a la cita europea mermado por las lesiones de hombres clave como Edy Tavares y Vincent Poirier, además de las sanciones derivadas de la tangana contra el Partizán de Belgrado. A pesar de las adversidades, Juanma asegura que "el Madrid crece en situaciones extremas y que el favoritismo inicial del Olympiacos o el Fenerbahçe puede jugar en su contra en un torneo a partido único".

El especialista en baloncesto José Puertas destaca el gran nivel del Valencia Basket, que practica un juego rápido y vistoso muy atractivo para el espectador neutral, pero duda de su madurez competitiva en citas de este calibre en comparación con la experiencia del club blanco en el baloncesto continental de élite.

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