La banca española le niega el aval a Enrique Riquelme que buscará capital en Canadá y Andorra

La banca española se niega a darle el aval al empresario Enrique Riquelme, uno de los requisitos estatutuarios imprescindibles para presentarse a las elecciones del Real Madrid. Riquelme afirma disponer del aval bancario por el 15% del presupuesto del club, una cifra que asciende a unos 187 millones de euros. Sin embargo, dicho aval no procede de entidades bancarias españolas.

El banco Santander ha sido, concretamente, una de las entidades que le ha negado el aval. Así, el presidente de Cox Energy podría estar negociando con otros bancos internacionales para conseguirlo.

Aun así, Riquelme ha comunicado de manera oficial que se presenta a las elecciones a la presidencia del Real Madrid. El empresario ha enviado una carta a la Junta Electoral del club expresando su voluntad de concurrir como candidato a la presidencia y a la cabeza de una candidatura propia.

Con todo, asegura cumplir los requisitos estatutuarios, tales como la antigüedad como socio, nacionalidad española y el aval del 15% del presupuesto. A partir de ahora tiene un plazo para formalizar toda la documentación requerida.

Realizada la notificación previa, Enrique Riquelme debe presentar de forma íntegra su candidatura en la fecha límite que fija el calendario electoral. Si la Junta Electoral valida los requisitos, será admitido como candidato y podrá presentarse contra Florentino Pérez.

Por otro lado según informa El Confidencial, el dueño de Cox Energy ha esquivado el sector bancario nacional para buscar en el extranjero. "Riquelme ha obtenido el respaldo del canadiense Bank of Nova Scotia (Scotiabank), un gigante con una capitalización bursátil de 83.000 millones de euros— y de una entidad andorrana", dice dicha información.

Pero no será tan fácil como podría llegar a parecer ya que Scotiabank debe estar "registrada en el Banco de España o agregar un contra aval por otra entidad que lo esté". Ahí entra Andbank, con sede en Andorra.