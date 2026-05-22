La frase de prepotencia de Laporta sobre Julián Álvarez que hace reírse al fútbol español

Como es habitual con el Barcelona y con Joan Laporta, los jugadores que no son suyos los tratan como tales. El mejor ejemplo es Julián Álvarez, jugador del Atlético con una cláusula de 500 millones. Pues bien, para Laporta, si ellos quieren fichar a un jugador que no es suyo, las condiciones las ponen en el Camp Nou, no en el Metropolitano. Ver para creer.

Esto dijo Laporta:

😯 LAPORTA NO DESCARTA a JULIÁN y le MANDA UN AVISO: 🔵🔴 "Las condiciones las pone el Barça". 📹 @marccnunez pic.twitter.com/wXxV3kXmZV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 22, 2026

"Las condiciones las pone el Barça", comentó Laporta como si Julián fuese de su propiedad y no del Atlético de Madrid. Eso ha provocado que el fútbol español se tome a risa estas declaraciones por la prepotencia del mandatario catalán.

También es curioso lo que cambia de opinión Laporta, que en su día llegó a decir que Julián no era tan bueno: "Es un gran jugador, que dicen que funcionaría en el sistema del Barça. No es un jugador para hacer saltar la banca. Primero, él debería mostrar su voluntad para venir y que fuera a un precio renovable. ¿Vendrá un delantero centro? Primero tenemos que ganar las elecciones y luego Deco decidirá. De momento tenemos a Lewandowski y Ferran. No es incompatible que venga otro, pero ya se verá, Deco está trabajando en ello".

Por su parte, el Atlético es tajante como bien dijo su director deportivo, Mateu Alemany: "Nosotros no hemos hablado absolutamente con ningún club y eso se lo digo taxativamente. Nuestra intención es no hablar con nadie. Queremos sin lugar a dudas que Julián esté no solo los años que tiene de contrato sino mucho más con nosotros. Esta ha sido nuestra posición en los últimos meses y sigue siendo nuestra posición hoy, mañana, etc."