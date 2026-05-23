El Barcelona femenino conquista su cuarta Liga de Campeones tras golear al Olympique de Lyon

El Fútbol Club Barcelona se ha proclamado este sábado campeón de Europa por cuarta vez en su historia. El conjunto español ha logrado imponerse con contundencia en el Ullevaal Stadion de Oslo, donde ha derrotado sin miramientos al todopoderoso Olympique de Lyon por un rotundo 4-0. Con esta victoria, el cuadro azulgrana reafirma su dominio en el continente durante el último lustro y deja atrás el amargo recuerdo de la derrota sufrida en la edición del año pasado frente al Arsenal inglés.

La consecución de esta Liga de Campeones permite a la entidad catalana escalar un peldaño más en la historia del fútbol femenino. Al levantar el trofeo en la capital noruega, el equipo alcanza los cuatro títulos e iguala al Fráncfort alemán en el segundo escalón del palmarés histórico de la máxima competición continental. Una hazaña de dimensiones mayúsculas que confirma el excelente trabajo deportivo en los últimos años, consolidándose como un referente ineludible en el panorama internacional.

El idilio del plantel español con este torneo se ha forjado a base de constancia y de una presencia ininterrumpida en las fases finales. No en vano, han disputado un total de siete finales desde el año 2019 hasta la actual campaña de 2026. En este glorioso periplo, han conseguido alzar la codiciada copa en las ediciones de 2021, 2023, 2024 y ahora en 2026, demostrando una capacidad de reinvención y una sed de triunfo que marcan una época en la élite europea.

El triunfo de este sábado adquiere, si cabe, mayor relevancia por la magnitud del rival que estaba enfrente. El Olympique de Lyon es, con diferencia, el club más laureado en la historia del fútbol femenino continental, atesorando un total de ocho entorchados que consiguió de forma abrumadora en los años 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022. Vencer de manera tan clara al gigante francés supone no solo ganar un trofeo, sino arrebatarle de forma simbólica la corona hegemónica que ostentó durante la década pasada.

Las finales anteriores en las que el club español saboreó la gloria también contaron con rivales de enorme enjundia. En 2021, superaron con brillantez al Chelsea por 4-0, marcando el inicio de su era dorada. Dos años después, en 2023, protagonizaron una épica remontada ante el Wolfsburgo alemán para imponerse por 3-2. Posteriormente, en 2024, doblegaron en un partido decisivo al propio Olympique de Lyon por 2-0, un precedente clave para afrontar esta nueva final con plenas garantías.

De este modo, la escuadra barcelonista cierra un capítulo sobresaliente en la presente temporada y se asegura un lugar de privilegio en la historia del deporte. La evolución del torneo desde sus inicios en la campaña 2001-2002 ha visto coronarse a diversos equipos nórdicos y alemanes, pero la actualidad dicta que el peso del poder futbolístico ha virado definitivamente hacia España. El club se erige, por méritos propios, en el rival a batir de cara a los próximos cursos en Europa.