El Mallorca y el Girona bajan a Segunda; el Celta de Vigo y el Getafe CF a Europa

La última jornada de LaLiga EA Sports se ha disputado este fin de semana con una dosis de emoción contenida, ya que, pese a los múltiples encuentros en juego, las posiciones críticas de la tabla no sufrieron variación alguna. Desde el minuto uno hasta el pitido final, las plazas de descenso y los puestos europeos mantuvieron a sus ocupantes, confirmando el destino de varios clubes para la próxima temporada.

En la parte baja de la clasificación, la pérdida de categoría se cebó con el Girona FC y el RCD Mallorca, que acompañarán al Oviedo en su travesía por la división de plata. Los baleares hicieron sus deberes al imponerse por un contundente 3-0 al conjunto asturiano, gracias a los tantos de Pablo Torre, Manu Morlanes y Muriqi. Sin embargo, su victoria resultó del todo estéril porque tenían el golaveraje perdido frente a sus rivales directos y dependían de tropiezos ajenos que nunca llegaron a materializarse.

Por su parte, el cuadro catalán no logró pasar del empate a uno frente al Elche en el estadio de Montilivi. Los locales necesitaban sumar los tres puntos imperiosamente para soñar con la salvación, pero el gol inicial del ilicitano Álvaro Rodríguez puso el partido cuesta arriba. Aunque Arnau Martínez logró la igualada al comienzo de la segunda mitad, el empate definitivo certificó el descenso de los gerundenses frente a su propia afición.

En la lucha por las competiciones continentales, la jornada tampoco deparó sorpresas de última hora. El Celta de Vigo certificó su billete para la próxima edición de la Europa League al imponerse por la mínima al Sevilla. El solitario gol de Ilaix Moriba en el inicio del segundo tiempo fue suficiente para que los gallegos amarraran la codiciada sexta plaza del campeonato nacional.

Un escalón por debajo, el Getafe CF aseguró su presencia en la Conference al derrotar a Osasuna con un tanto de Luis Milla. Este resultado hizo inútiles los esfuerzos de equipos como el Valencia o el Rayo Vallecano, que vencieron en sus respectivos compromisos pero se quedaron a las puertas del objetivo. Especialmente vibrante fue la victoria valencianista frente al Barcelona por 3-1, con remontada incluida, que no bastó para alcanzar las ansiadas plazas europeas.

Finalmente, el Real Madrid despidió la temporada liguera con una victoria por 4-2 ante el Athletic Club en el estadio Santiago Bernabéu. Los goles de Gonzalo García, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Brahim Díaz doblegaron a un conjunto bilbaíno que también peleaba por entrar en Europa. Pese a los esfuerzos de Gorka Guruzeta e Iñaki Williams, el equipo vasco se despide de sus aspiraciones continentales en una noche donde la clasificación se mantuvo inamovible desde el primer minuto.