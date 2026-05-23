Primer mensaje de Riquelme a los socios del Real Madrid como candidato: "No tengan miedo"

Riquelme ha logrado in extremis un aval del Andbank para intentar presidir el Real Madrid y ya ha presentado oficialmente en sede blanca su candidatura. Al salir ha dado su primer discurso ya como candidato.

"Hoy es un día muy importante para el Real Madrid, después de 20 años se va a poder votar, no es una candidatura en contra de nadie, es por el Real Madrid, hemos trabajado para crear un proyecto serio, ilusionante, en lo deportivo, en lo social...", arrancó Riquelme.

🚨 Enrique Riquelme presenta su candidatura a las elecciones del Real Madrid 👀⚪ pic.twitter.com/NwHoKHPZvh — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) May 23, 2026

Además, prometió un proyecto a la altura del club: "Van a ver un proyecto que les va a encantar, hoy es un día para poder disfrutar de estas elecciones y que puedan votar por el mejor proyecto", ha dicho Riquelme a su salida de la Ciudad Real Madrid. "Le pido a los socios que no tengan miedo, que tengan valentía para escucharnos... El nuestro es un proyecto pensando en el corto, en el medio y en el largo plazo. Cuando la Junta Electoral nos nombre candidatos oficialmente, estaremos 24/7 para contar todos los proyectos".

Mientras esto ocurre, Florentino tambén ha usado hoy sus armas electorales. El mandatario blanco ha usado sus Champions para consolidar aún más su figura de cara a las elecciones en las que finalmente se medirá a Enrique Riquelme.

Esta es la lona que cuelga de un edificio próximo al Bernabéu:

La lona puesta por Florentino para las elecciones del Madrid. Ubicada en el mismo lugar que la que puso Laporta. pic.twitter.com/7ViExcTDkq — Aaron Domínguez (@Aaronvalden77) May 23, 2026

"Mucha historia por hacer", reza el cartel junto a una fotografía enorme de Florentino y el nombre de las ciudades donde ganó.