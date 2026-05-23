Riquelme logra in extremis un aval del Andbank para intentar presidir el Real Madrid

El empresario Enrique Riquelme ha logrado finalmente el aval financiero para presentarse a las elecciones del Real Madrid, unas horas antes de que concluyera el plazo de presentación de las candidaturas.

Según informan varios medios, el banco Andbank le habría concedido un aval de 193 millones de euros tras intensas negociaciones, lo que posibilitará que en breve haga oficial su candidatura.

La noticia llega después de que trascendiera que Riquelme no habría logrado que los grandes bancos españoles le avalasen y estaba buscando avales en Canadá y Navarra. Riquelme, CEO de Cox, había notificado hace unos días a la Junta Electoral del Real Madrid su intención de presentarse a las elecciones.

Andbank cuenta con filial en España, lo que posibilita que se cumplan las condiciones del Real Madrid para concurrir como candidato.

Este mismo sábado, la Junta Electoral del Real Madrid ha validado la candidatura de Florentino Pérez a la presidencia de la entidad al determinar que cumple "todos los requisitos exigidos" por las normas electorales, sin necesidad de preaval bancario.

"La Junta Electoral adopta por unanimidad el siguiente acuerdo: proclamar válida la candidatura presentada por D. Eduardo Fernández de Blas y encabezada por D. Florentino Pérez Rodríguez, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, apartados B) y C) de los vigentes estatutos del club y traslada comunicación de aceptación a la citada candidatura", informó la entidad madridista.

La Junta Electoral, presidida por José Manuel de Carlos Grau, determinó que la candidatura presentada por Eduardo Fernández de Blas en nombre de Florentino Pérez reúne "todos los requisitos exigidos en las vigentes normas electorales y demás disposiciones legales aplicables". "No se reclama preaval bancario al no estar obligada a ello la citada candidatura a tenor de lo dispuesto en el artículo 40.C.5 de los Estatutos Sociales del Real Madrid CF", explicó la Junta Electoral en el comunicado.