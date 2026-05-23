Florentino saca pecho por sus Champions con una lona donde la puso Laporta

Glasgow, Lisboa, Milán, Cardiff, Kiev, París y Londres. Esas son las ciudades donde el Real Madrid de Florentino Pérez ha ganado sus últimas Champions y el mandatario blanco las ha usado para consolidar aún más su figura de cara a las elecciones en las que finalmente se medirá a Enrique Riquelme.

Esta es la lona que cuelga de un edificio próximo al Bernabéu:

La lona puesta por Florentino para las elecciones del Madrid. Ubicada en el mismo lugar que la que puso Laporta. pic.twitter.com/7ViExcTDkq — Aaron Domínguez (@Aaronvalden77) May 23, 2026

"Mucha historia por hacer", reza el cartel junto a una fotografía enorme de Florentino y el nombre de las ciudades.

El mismo sitio donde la puso Laporta

Joan Laporta colocó la famosa lona publicitaria en Madrid el 15 de diciembre de 2020 en plena campaña por volver al cargo que ostenta ahora mismo. No le hacía falta, pero logró ganar las elecciones con esta y otras medidas.

La pancarta gigante medía unos 1.000 metros cuadrados y se desplegó en el edificio del paseo de la Habana, a escasos metros del estadio Santiago Bernabéu. "Ganas de volver a veros", decía junto a la figura del catalán.

Riquelme ya tiene el aval

Hoy sábado se ha conocido que Enrique Riquelme ha logrado el aval financiero para presentarse a las elecciones del Real Madrid, unas horas antes de que concluyera el plazo de presentación de las candidaturas.

El banco Andbank le habría concedido un aval de 193 millones de euros tras intensas negociaciones y eso le permite ser el rival de Florentino para las elecciones.