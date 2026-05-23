Lágrimas, emoción y un pasillo: así despidió el Bernabéu a Carvajal

El estadio Santiago Bernabéu vivió este sábado una jornada cargada de emotividad con la despedida de uno de sus jugadores más emblemáticos de la última década. El lateral internacional español dijo adiós al equipo de su vida en el encuentro que enfrentó al conjunto blanco contra el Athletic Club. Se cierra así una etapa brillante, jalonada por trece temporadas en la élite y un palmarés envidiable de veintisiete títulos, lo que le sitúa en el olimpo de los futbolistas más laureados de la institución.

🥹 𝗟𝗮𝘀 𝗹𝗮́𝗴𝗿𝗶𝗺𝗮𝘀 de una leyenda. Pasillo de todos los jugadores a Carvajal, con un Santiago Bernabéu en pie.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/sZPBDtsoSv — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 23, 2026

El momento cumbre de la tarde se produjo cuando el defensor abandonó el terreno de juego. Antes de cruzar la línea de banda, protagonizó un gesto cargado de simbolismo que certifica el relevo generacional en el seno del vestuario. El madrileño se despojó del brazalete y se lo entregó directamente al centrocampista uruguayo, escenificando una transición ordenada en la jerarquía de la plantilla.

Esta sucesión no obedece al azar ni a una votación interna, sino a las estrictas normas de la entidad. En la casa blanca, la capitanía recae invariablemente en el futbolista que acumula un mayor tiempo ininterrumpido formando parte de la primera plantilla. Con la salida del zaguero, el internacional charrúa asume el honor y la responsabilidad de ser el primer capitán a partir de la próxima campaña.

La sintonía entre ambos profesionales quedó patente de forma pública a mediados de semana. A través de las redes sociales, el zaguero dejó un elocuente comentario en una publicación del sudamericano en la plataforma Instagram, asegurando que el distintivo "se queda en buenas manos". Una bendición que refuerza la unión del vestuario y la confianza absoluta en el liderazgo del nuevo portador.

El ascenso a este estatus culmina una trayectoria de perseverancia para el nuevo líder. Su llegada a la capital de España se produjo en el año 2016 para enrolarse en las filas del filial. Tras un periodo de adaptación y una fructífera cesión en el Deportivo de La Coruña para foguearse en la máxima categoría, su debut oficial con los mayores tuvo lugar durante el curso 2018-2019, momento desde el cual su progresión ha sido imparable.

Desde aquella primera aparición, sus números avalan la madurez de un jugador que se ha tornado indispensable para todos los técnicos que han pasado por el banquillo. Ha defendido la elástica merengue en 372 encuentros oficiales, registrando un saldo de 41 dianas y repartiendo 42 asistencias. Más allá de las frías estadísticas, su despliegue físico y táctico le ha convertido en el motor del medio campo.

De este modo, se consuma el adiós a un lateral derecho histórico, forjado en la cantera de Valdebebas, que ha dejado una huella imborrable en el coliseo blanco. Al mismo tiempo, se abre un nuevo capítulo liderado por un talento foráneo que, tras asimilar los valores del club durante casi una década, está preparado para guiar al vigente campeón de Europa en sus futuros desafíos deportivos e institucionales.