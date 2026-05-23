"No hipotecará el futuro del club"

En una nueva edición de El Primer Palo, el programa deportivo de esRadio dirigido por Juanma Rodríguez, el tema principal ha sido el inminente anuncio de Enrique Riquelme para hacer oficial su candidatura a la presidencia del Real Madrid.

Tras especulaciones sobre problemas con los avales en bancos españoles, se confirma que Riquelme ha obtenido las garantías financieras en el extranjero, algo perfectamente válido según los estatutos siempre que la entidad esté homologada por el Banco de España. "Que haya elecciones es algo positivo y no pasaba desde hace 20 años, porque se convocaban pero solo se presentaba Florentino", comentaba Juanma Rodríguez.

Sin embargo, Paul apuntaba a que lo veía "innecesario, porque Florentino lo va a barrer, es el mejor Presidente de la historia del fútbol". María Trisac coincidía de manera parcial, pues aunque considera a Florentino "el mejor Presidente que ha tenido el Real Madrid", sí que ve necesaria una oposición. Látigo Serrano iba más allá, asegurando que si se presentaba físicamente con Klopp "como socio, tiene mi voto al 100%".

Sobre los fichajes, Paul informaba que "aunque Florentino Pérez podría presentar fichajes de inmediato, optará por la prudencia para no hipotecar el futuro del club ante la remota posibilidad de una victoria de la candidatura alternativa". Además, durante el programa se informó que "Se rumorea que Riquelme planea presentarse acompañado por un director deportivo extranjero de prestigio y un entrenador español".

En la sección de baloncesto, se celebra la heroica clasificación del Real Madrid para la final de la Final Four de la Euroliga, donde se enfrentará al Olympiacos. Los blancos lograron derrotar al Valencia Basket en un partido marcado por una plaga de lesiones dantesca que ha dejado al equipo sin pívots natos. Tras confirmarse la gravedad de la lesión de Usman Garuba, que apunta a una rotura del tendón de Aquiles, el técnico se verá obligado a reinventar por completo su esquema de juego para la gran cita del domingo, teniendo que recurrir a tácticas de pizarra muy específicas y sacrificadas para paliar la falta de altura frente al potente conjunto griego.

Otro de los puntos calientes del programa es la confirmación de la marcha de Álvaro Arbeloa del club. El técnico del filial blanco ha anunciado su salida con el deseo de regresar en el futuro, cerrando una etapa convulsa en el vestuario. Trisac señalaba que "Arbeloa se ha encontrado con un vestuario fracturado por tensiones internas entre diferentes grupos de jugadores, lo que ha desgastado enormemente su figura y ha limitado su capacidad para revertir la delicada situación deportiva del equipo, a pesar de sus innegables conocimientos y de haber intentado priorizar siempre la unión del grupo sobre el aspecto meramente deportivo".

Finalmente, el programa aborda con extrema dureza las recientes declaraciones de Joan Laporta, presidente del F.C. Barcelona, quien ha acusado al Real Madrid de avivar de manera interesada la polémica del caso Negreira utilizando el "ventilador de las miserias". Paul y Juanma recordaban que fue el propio Laporta quien cuadriplicó los pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Además Paul calificaba las amenazas judiciales del mandatario culé como una burda cortina de humo y una muestra de su "barcelonitis" crónica, incapaz de asumir la gravedad de un escándalo de compra arbitral sistemática que ha manchado para siempre la reputación del fútbol español.