El histórico conjunto gallego ha consumado uno de los ascensos más esperados por su afición. Tras una prolongada ausencia de la élite del fútbol nacional, la escuadra coruñesa ha logrado certificar su vuelta a la máxima categoría al imponerse a domicilio por cero goles a dos en un encuentro decisivo. El estadio José Zorrilla ha sido el escenario donde se ha materializado el éxito, poniendo el broche de oro a una temporada que quedará grabada en la memoria de los seguidores blanquiazules.

El gran protagonista del enfrentamiento ha sido Bil Nsongo, cuya actuación resultó determinante para decantar la balanza. El atacante firmó un doblete que fulminó las aspiraciones locales y desató la euforia en la grada visitante. Su capacidad de definición en los metros finales ha evidenciado el nivel competitivo de un equipo que ha sabido mantener la calma en los momentos de mayor tensión. Con estas dos dianas, el delantero inscribe su nombre con letras doradas en la historia reciente de la entidad.

La victoria pone punto y final a una travesía en el desierto que se ha prolongado durante ocho largas temporadas. A lo largo de estos años, la institución ha tenido que lidiar con la dura realidad de militar en la segunda y la tercera categoría del sistema de ligas nacional. Atrás quedan los momentos de zozobra deportiva e institucional que amenazaron con lastrar el futuro de uno de los clubes más laureados de España, otrora campeón de Liga y asiduo en las competiciones continentales.

El esfuerzo de reconstrucción ha sido notable. La directiva, el cuerpo técnico y la plantilla han trabajado al unísono para asentar unas bases sólidas que permitieran recuperar el prestigio perdido. Sin embargo, el pilar fundamental en esta ardua etapa ha sido, sin lugar a dudas, la lealtad inquebrantable de una masa social que nunca abandonó a los suyos, llenando las gradas de Riazor incluso en los escenarios más desoladores de los pozos de las divisiones inferiores.

Ahora, el reto que se vislumbra en el horizonte es mayúsculo. El regreso a la máxima competición del balompié nacional exigirá una reestructuración de la plantilla y una planificación meticulosa para garantizar la permanencia. La exigencia será máxima al medirse nuevamente contra los gigantes del torneo, pero la inercia ganadora y el respaldo de toda una ciudad suponen un punto de partida inmejorable para asentar nuevamente este ambicioso proyecto en la élite.