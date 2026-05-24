El Manchester City despide a Pep Guardiola con dos esteladas

El estadio Etihad vivió este domingo una jornada donde la intensidad competitiva quedó a un lado para dejar paso a la emoción y el agradecimiento. La afición local se volcó especialmente con Pep Guardiola, que dijo adiós a su exitosa década en el fútbol inglés con una enorme muestra de cariño. El partido, irrelevante en cuanto al marcador, terminó con el triunfo del visitante, el Aston Villa dirigido por Unai Emery, gracias al acierto goleador del delantero Ollie Watkins.

El ambiente festivo y de homenaje impregnó el desarrollo del juego desde el primer minuto. Las gradas lucieron mosaicos conmemorativos para despedir a una de las figuras más laureadas de su historia y a jugadores emblemáticos como Bernardo Silva y John Stones, que también cierran una época en la institución británica. La alineación inicial ya dejó clara la intención de dar descanso a piezas clave, prescindiendo de titulares habituales como el español Rodri o el atacante Erling Haaland.

Lo que sorprendió fue la aparición de dos esteladas:

Pep Guardiola takes in the Etihad one last time before kick off 🤩 What a reception for the Spaniard from the Manchester City fans. ↳ Premier League. Live & On Demand with 4K on Football’s New Home, Stan Sport. Stream now.#StanSportAU #PremierLeague pic.twitter.com/DqGSvVCY1C — Stan Sport Football (@StanSportFC) May 24, 2026

Volviendo al partido, durante la primera mitad, el conjunto local dominó el juego y dispuso de varias ocasiones claras ante la portería defendida por Marco Bizot. El dominio se materializó en el primer tanto del encuentro, anotado por Antoine Semenyo tras aprovechar un desvío hacia atrás del defensa neerlandés Lamar Bogarde a la salida de un saque de esquina. A pesar de la ventaja, el ritmo competitivo fue decayendo a medida que avanzaba el cronómetro, cediendo protagonismo a las despedidas.

Tras el descanso, el equipo visitante, reciente campeón de la Liga Europa, aprovechó el tono relajado del encuentro para dar la vuelta al marcador. Ollie Watkins se convirtió en el gran protagonista de la remontada al anotar dos tantos en el tramo inicial del segundo tiempo. El primero llegó al aprovechar un balón suelto en el área tras un fallo en el despeje de la defensa, y el segundo mediante una brillante acción individual en la que dejó atrás a varios rivales.

A la hora de partido, el fútbol se detuvo para rendir los merecidos honores a los jugadores que abandonan la disciplina del club. El campo entero se puso en pie para ovacionar al internacional portugués, que fue sustituido por Mateo Kovacic atravesando un pasillo de honor formado por ambos equipos. Poco después, John Stones recibió un homenaje idéntico, marcando los momentos más emotivos de la tarde junto a la evidente emoción del técnico catalán en la banda.

El resultado adverso finalizó siendo una anécdota en el cierre de un ciclo histórico para la entidad. Se despide así a un cuerpo técnico que ha enriquecido sus vitrinas con seis ligas inglesas, además de conquistar la codiciada Liga de Campeones, varias copas nacionales y un Mundial de Clubes. Un palmarés extraordinario que sitúa a esta etapa como la más brillante del equipo de Manchester.