"El médico es hoy un elemento fundamental en la prevención y en el control de cargas del futbolista"

Oviedo se convertirá del 28 al 30 de mayo en el gran punto de encuentro de la medicina deportiva española e internacional. El Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital asturiana albergará el XXX Curso de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol (AEMEF), una edición muy especial por tratarse de la trigésima entrega de un congreso que se ha consolidado como referencia en el ámbito científico y sanitario vinculado al fútbol.

Al frente de esta cita estará el presidente de AEMEF, el doctor Juan Carlos González, que en declaraciones a Libertad Digital explica la importancia de un encuentro que reunirá a más de una veintena de ponentes de prestigio internacional, cinco grandes mesas temáticas, talleres especializados y representación de distintos ámbitos de la medicina deportiva europea. Todo ello, además, con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Oviedo y con un embajador de lujo como es Santi Cazorla.

El capitán del Real Oviedo y leyenda del fútbol español ha querido implicarse personalmente en la promoción del evento, invitando a profesionales, estudiantes y aficionados al ámbito sanitario y deportivo a participar en un curso que contará con inscripciones abiertas a través de AEMEF y de la Federación Asturiana de Fútbol.

"Queríamos hacer algo que fuera recordado", explica el doctor González sobre una edición especialmente simbólica. "Enseguida tuvimos la predisposición del Ayuntamiento de Oviedo para darnos el marco y la cobertura en un escenario incomparable como es el Palacio de Exposiciones y Congresos".

Cita histórica para Asturias

El presidente de AEMEF subraya igualmente el valor especial que tiene que el congreso se celebre por primera vez en Asturias, una comunidad profundamente ligada al fútbol y al deporte. "Es la primera ocasión que se hace en el Principado de Asturias, a pesar de que tiene una larga tradición futbolística, con clubes históricos como el Sporting de Gijón y el Real Oviedo", señala el galeno.

La organización ha diseñado un programa ambicioso y muy pegado a los desafíos actuales de la medicina del fútbol. Uno de los grandes focos será el análisis de las lesiones musculares, especialmente las de los isquiotibiales, convertidas en una de las grandes caballos de batalla de los cuerpos médicos de los clubes profesionales. "Hemos intentado hacer un curso atractivo, con temas muy potentes, especialmente en el ámbito de los isquiotibiales, que es la lesión muscular de moda en el fútbol", explica el presidente de AEMEF.

El presidente de AEMEF, doctor Juan Carlos González.

La quinta mesa del curso, prevista para el sábado 30 de mayo, abordará precisamente las lesiones de isquiotibiales desde una perspectiva multidisciplinar, con especialistas en diagnóstico por imagen, tratamientos biológicos, readaptación y cirugía.

Entre los nombres destacados figura el finlandés Lasse Lempainen, uno de los grandes referentes mundiales en cirugía muscular y que ha tratado a futbolistas de élite internacional -entre sus últimas intervenciones destaca la realizada al madridista Éder Militao-, o el doctor Óscar Luis Celada, de los servicios médicos del Atlético de Madrid y de la Selección española. "Queríamos organizar una mesa donde tuviéramos todas las alternativas, no solo optar por un tratamiento quirúrgico, sino avanzar también en métodos diagnósticos y otras posibilidades terapéuticas", apunta González.

El desafío del return to play

Otro de los asuntos centrales del congreso será el denominado "return to play", es decir, el proceso de vuelta a la competición tras una lesión. Una cuestión cada vez más compleja en el fútbol moderno y que ocupará la primera gran mesa temática del viernes 29 de mayo. "Ese periodo entre el alta médica y el alta deportiva es hoy un aspecto fundamental", explica el presidente de AEMEF. "Tiene que estar muy monitorizado para evitar recaídas, que es uno de los grandes objetivos cuando estamos recuperando lesiones musculares".

En esa mesa participarán especialistas como Laura Ràfols, Pedro Prata o el doctor José Antonio Rodas, jefe de la Mutualidad del Principado de Asturias.

La evolución del fútbol hacia una exigencia física extrema ha transformado también el papel de los médicos y de los equipos multidisciplinares. Juan Carlos González insiste en que la medicina deportiva ya no se limita únicamente a tratar lesiones cuando aparecen.

Jude Bellingham, lesionado en el Real Madrid-Rayo Vallecano esta temporada en el Bernabéu.

"Nuestro papel antes se ceñía muchas veces a actuar cuando las cosas ya habían pasado: hacer un diagnóstico y diseñar un tratamiento", reflexiona. "Pero hoy el fútbol es un ámbito muy tecnológico donde la prevención es fundamental".

El fútbol, cada vez más físico y tecnológico

Para González, el control de cargas y la monitorización constante de los futbolistas son ya imprescindibles en la élite. "Los jugadores están sometidos a viajes continuos, a tres partidos por semana y a unas exigencias enormes. Hay que controlar muy bien la carga externa y la carga interna, los minutos que juegan o cómo se encuentran después de cada partido", explica.

Ese cambio ha provocado que el médico gane peso dentro de la estructura de los clubes. "El médico hoy en día es un elemento fundamental junto con los analistas de datos y los especialistas en control de cargas. Todo ese equipo multidisciplinar es muy importante", sostiene.

Una realidad que muchas veces, considera, sigue siendo poco conocida por el gran público. "La gente muchas veces solo ve que un jugador se ha roto o se pregunta por qué un entrenador no pone a determinado futbolista", comenta. "Pero a veces ese jugador está en riesgo de lesión y toda esa monitorización que existe detrás no se conoce".

Emergencias, fútbol femenino y alianza ibérica

El XXX Curso AEMEF también pondrá el foco en otros ámbitos emergentes y estratégicos de la medicina deportiva. El viernes se celebrará una mesa específica sobre fútbol femenino, con ponencias centradas en suelo pélvico, embarazo y preparación física de la mujer deportista.

El doctor González (d) junto a la concejala de Deportes de Oviedo, Conchita Méndez, y el vicepresidente de la Federación Asturiana de Fútbol, José Manuel Suárez.

El sábado llegará otra de las grandes novedades: el análisis de los dispositivos sanitarios y protocolos de emergencia en los estadios de fútbol, un asunto cada vez más relevante en grandes eventos deportivos. "Los estadios congregan a muchísima gente y tienen que existir directrices muy claras para hacer frente a cualquier emergencia", señala González.

El curso servirá además para estrechar lazos con Portugal y avanzar hacia una futura estructura europea de médicos de equipos de fútbol. "Queremos establecer una alianza con la Asociación de Médicos Portugueses y ver si Oviedo puede ser el eslabón para la creación de una asociación europea de médicos de equipos de fútbol", explica el presidente de AEMEF.

La cita contará con una importante presencia internacional y con especialistas procedentes de España, Portugal y Finlandia, además de representantes de clubes, federaciones y organismos vinculados a la medicina deportiva.

Todo ello en una edición que pretende ir mucho más allá de un simple congreso científico. "La ciencia detrás del juego, la salud detrás del éxito". El lema elegido por AEMEF resume a la perfección el espíritu de un encuentro que convertirá durante tres días a Oviedo en la capital de la medicina del fútbol.