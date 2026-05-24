El Villarreal asegura la tercera plaza tras aplastar al Atlético (5-1)

El Villarreal CF ha cerrado la temporada de la mejor manera posible tras infligir una contundente derrota al Atlético de Madrid por 5-1. Este resultado permite al conjunto local asegurarse la tercera posición del campeonato y poner el broche de oro a un curso sobresaliente, marcado por las emotivas despedidas que tuvieron lugar sobre el césped.

El encuentro sirvió para homenajear a figuras clave en la historia reciente del club castellonense. Fue el último partido de Marcelino García Toral en el banquillo amarillo, así como la despedida de dos jugadores fundamentales: Alfonso Pedraza y Dani Parejo, quien además fue el encargado de inaugurar el marcador desde el punto de penalti. Por parte del equipo visitante, también supuso el adiós del delantero francés Antoine Griezmann.

Durante los primeros compases del choque, ambos conjuntos mostraron un ritmo trepidante y una evidente ambición por hacerse con el tercer puesto de la clasificación. El cuadro madrileño comenzó presionando alto y merodeando el área rival, aunque sin llegar a concretar sus oportunidades. Sin embargo, el equipo local se sintió muy cómodo cediendo la posesión y buscando los espacios a la espalda de la defensa rojiblanca mediante rápidos contragolpes.

La balanza se inclinó a la media hora de juego. Una infracción sobre Pépé dentro del área permitió a Parejo transformar la pena máxima y adelantar a su equipo. Lejos de conformarse, el tanto desató el vendaval ofensivo de los locales. Apenas cuatro minutos después, Pedraza asistió a Ayoze Pérez para firmar el segundo de la tarde, hundiendo anímicamente a una zaga visitante que concedía demasiadas facilidades.

Antes del descanso, la efectividad del equipo de La Cerámica castigó de nuevo a su rival. Mikautadze se sumó a la fiesta anotando el tercero tras una asistencia de Ayoze. Aunque Pubill recortó distancias temporalmente con un cabezazo a la salida de un córner, Gueye restableció la amplia ventaja justo antes del intermedio con un magistral disparo que se coló por la escuadra, dejando el choque prácticamente visto para sentencia.

En la segunda mitad, Diego Pablo Simeone intentó revulsivos desde el banquillo, introduciendo tres cambios para reestructurar su esquema defensivo y dar entrada a Alexander Sorloth en la punta de ataque. A pesar de los esfuerzos por meterse de nuevo en la pelea, la solidez y el acierto local volvieron a imponerse rápidamente gracias a un nuevo gol de Ayoze Pérez, que firmó su doblete particular con un potente golpeo que batía otra vez al guardameta Musso.

Con el marcador de 5-1 y el partido completamente decidido, los últimos minutos transcurrieron con una intensidad mucho menor. Simeone aprovechó para dar oportunidades a los jóvenes de la cantera, mientras que el técnico local brindó a Parejo y Pedraza la ocasión de recibir la merecida ovación de los 18.682 espectadores que abarrotaron las gradas. El encuentro concluyó certificando una temporada histórica para los castellonenses y un duro revés para los rojiblancos.