Riquelme muestra sus primeras cartas para el Real Madrid: más españoles y un director deportivo

Primera entrevista de Enrique Riquelme como candidato a la presidencia del Real Madrid y primera vez que marca grosso modo cuál será su línea de trabajo y su proyecto. Se lo ha contado a Marca en una entrevista publicada este domingo.

Riquelme, como ha dicho muchas veces Florentino Pérez, habla del sueño de los niños de formar parte del club: "Esto viene de una ilusión. Hay muchos niños que buscan ser jugadores de fútbol del Real Madrid, grandes deportistas y, por mi lado, mi ilusión es apoyar al Real Madrid desde hace muchos años, desde los despachos. Así también en mi vida profesional. Desde hace más de diez años hemos estado involucrados, trabajando, viendo cómo podemos ayudar al Real Madrid y especialmente desde el año 2021, de manera errónea o no, pero sí buscando anticiparme de cara al futuro cómo podríamos hacer para ayudar al Real Madrid"

El candidato explicó por qué no se presentó anteriormente: "En el año 2024, finales, 2025, principios, también hubo unas elecciones en mitad de las Navidades y, en verdad, de cara a esas elecciones, me pilló de improviso aterrizando en México, casualmente, y veíamos que realmente Florentino, el mejor presidente de la historia del Real Madrid, un gran presidente, un gran empresario, siempre lo han dicho, con un gran legado que hay que proteger. Y el Real Madrid está por encima de todo y el Real Madrid merece también un plan para el futuro, no solo de corto plazo, sino también un plan de medio y largo plazo".

Riquelme promete fichajes, pero no dice nombres. Y promete más españoles en su equipo: "Los mejores jugadores que necesita el Real Madrid en este momento vendrán y la parte de profesionalización deportiva. En esa parte, por supuesto que el Real Madrid tiene que tener un director deportivo. Y tiene que tener un plan profesional, pero no solamente en el primer equipo, en la cantera. No puede ser que falten jugadores que salgan de la cantera y otros clubes de España, algunos con los que competimos de manera directa, llena la selección de jugadores españoles que vienen de la cantera. Y a nosotros nos gustaría, eso va a ser la base de la formación".

Respecto al director deportivo, le daría protagonismo al técnico: "El entrenador tiene que ser el director deportivo, son perfiles y etapas diferentes. Sobre todo cuando tienes a un Barcelona con gente de la cantera, españoles de la cantera, que están pegando muy fuerte. Tienes que prepararte muy bien para competir desde el primer día y, además, hacer un equipo a medio o largo plazo. Entonces no es fácil, no es fichar por fichar, porque le guste un titular para ganar las elecciones".

Pese a ser enemigo de Florentino Pérez en las elecciones, el alicantino quiere seguir su camino: "Vuelvo a repetir, es el mejor presidente que ha tenido el Real Madrid. Agarremos el legado de Florentino y construyamos el nuevo futuro sobre él".

Y marcó cuál será su promesa al socio: "Son varias, pero la principal es gobernanza y transparencia. El Real Madrid necesita una base sólida en cuanto a gobernanza, transparencia, democracia. Necesita ser profesionalizado. Si lo que queremos es, a corto plazo, un título, funciona. Si lo que queremos es crear un Real Madrid que dure otros 100 años más, hay que cambiar esa base. A partir de ahí, prometo una parte, es uno de los proyectos que más ilusión me puede hacer, porque independientemente de los siguientes que puedan venir, que vendrán, habrá una parte para el socio del Real Madrid que no se lo va a quitar nadie. Tengo mucha ilusión en presentar ese proyecto, pero obviamente me tengo que contener para presentarlo como se merece en los próximos días, pero me encantaría que ese proyecto fuese una realidad para el socio".