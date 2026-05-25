De la Fuente apuesta por su vieja guardia y el talento joven para conquistar el mundo

Luis de la Fuente ya está con la libreta en la mano, preparado para anunciar este mediodía, a partir de las 12:30 horas, la lista de 26 elegidos que este verano disputarán el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección española. Una cita marcada en rojo desde aquella noche mágica de Berlín, el 14 de julio de 2024, en la que España conquistó su cuarta Eurocopa y recuperó definitivamente el respeto del planeta fútbol, tras más de una década de travesía por el desierto.

A falta de conocer los 26 nombres, se puede afirmar con total seguridad que la convocatoria deja varias lecturas claras: el técnico riojano mantiene una fe ciega en el grupo que le llevó a tocar el cielo en Europa, premia el rendimiento de la temporada y evita aventuras innecesarias. En el fondo, De la Fuente sigue siendo fiel a sí mismo. No le gustan los volantazos. Cree en la estabilidad, en la jerarquía y en los futbolistas que entienden su idea de juego casi de memoria.

Un equipo construido desde el centro del campo

Si algo define a esta selección es el centro del campo. Ahí sigue estando el corazón competitivo de España. Rodri Hernández parece llamado a seguir siendo el faro absoluto del equipo pese a las dudas físicas que le han acompañado durante el curso, mientras Pedri González vuelve a asumir el papel de futbolista diferencial con su magia sobre el terreno de juego. A su alrededor aparecen piezas de enorme nivel como Mikel Merino, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Mikel Zubimendi o Gavi.

Es, probablemente, la línea más poderosa del combinado nacional. Sin olvidar, por supuesto, la delantera. Una mezcla de pausa, creatividad, agresividad y llegada que convierte a España en un equipo mucho más vertical que el de generaciones anteriores. Ya no se trata únicamente de monopolizar la posesión. Porque ahora España es un equipo temible que acelera, muerde y castiga. Y ahí es donde entra la gran joya del fútbol español: Lamine Yamal.

El Mundial de Lamine

Todo apunta a que éste será el torneo que consagre definitivamente al futbolista del Barcelona como superestrella mundial. Porque hace tiempo que dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad, en un futbolista estratosférico que marca las diferencias. Lamine llega al Mundial convertido en uno de los atacantes más desequilibrantes del planeta y España se encomienda a su enorme talento para romper partidos imposibles.

A su lado estará Nico Williams, aunque el extremo del Athletic Club ha llegado entre algodones tras varios problemas físicos. De la Fuente, sin embargo, nunca tuvo dudas con él. Cuando ambos están sanos, forman probablemente la pareja de extremos más devastadora del campeonato. La velocidad, el uno contra uno y la capacidad para atacar espacios han cambiado por completo la cara ofensiva de España.

Las ausencias que más duelen

Toda lista deja heridas. Y ésta no es una excepción. La baja de Dani Carvajal supone un golpe emocional importante. El lateral madridista, uno de los grandes líderes del vestuario en los últimos años, no ha podido entrar finalmente en la convocatoria. Tampoco estará Álvaro Morata, otro futbolista que fue fundamental durante la transición del equipo pero que ha perdido mucho fuelle.

Son dos ausencias de peso, dos veteranos que ayudaron a reconstruir una selección que venía golpeada tras los fracasos de Rusia y Qatar.

También se cae Fermín López por lesión, circunstancia que ha abierto la puerta a futbolistas como Alberto Moleiro, una de las posibles sorpresas de la lista definitiva.

La defensa de los nuevos tiempos

En defensa, De la Fuente ha apostado claramente por la renovación. Pau Cubarsí ya es una realidad y apunta a titular pese a su juventud, mientras Dean Huijsen aparece como uno de los nombres llamados a marcar una época en la selección, pese a su discretísimo papel esta temporada en un Real Madrid donde ha ido claramente de más a menos. Aymeric Laporte aporta experiencia y galones, mientras Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo pelean por un lateral izquierdo de enorme nivel ofensivo, con clara ventaja para el jugador del Chelsea.

En el lateral derecho, sin Carvajal, el protagonismo será para Pedro Porro y Marcos Llorente, dos perfiles mucho más agresivos en ataque que permiten a España jugar prácticamente instalada en campo rival. Porque esa será otra de las claves del Mundial: la presión alta. España quiere dominar desde la pelota, pero también desde la recuperación inmediata.

La portería

Capítulo aparte merece el debate en torno a la portería, aunque para De la Fuente no hay tal. El seleccionador ya adelantó hace unos días que llevará a tres porteros y no a cuatro. Salvo sorpresa que parece poco probable, en principio los elegidos serán Unai Simón, David Raya —elegido mejor portero de la Premier League por tercer año consecutivo— y Joan García, con lo que el sacrificado sería Alex Remiro.

El cancerbero de la Real Sociedad se ha visto relegado por la entrada en las últimas convocatorias de Joan, el mejor portero de LaLiga que ha realizado una magnífica campaña con el FC Barcelona. A pesar de todo, lo más seguro es que el seleccionador siga apostando por Unai Simón, que se antoja como el portero titular, al menos en los partidos decisivos (a partir del cierre de la fase de grupos contra Uruguay y en las eliminatorias desde dieciseisavos de final, siempre que España se clasifique).

Razones para el favoritismo

España aterriza en tierras norteamericanas como una de las grandes candidatas al título. No es humo patriótico ni euforia barata. Los números avalan al equipo de De la Fuente, campeón de Europa y subcampeón de la Nations League tras perder la pasada final contra Portugal (2-2, y penaltis) y después de haber superado a Francia en semifinales (5-4).

Pero hay algo todavía más importante: el grupo transmite sensación de madurez competitiva. Ya no parece una selección tierna. Ha aprendido a sufrir, a competir y a sobrevivir en escenarios de máxima presión.

El debut llegará el 15 de junio ante Cabo Verde, antes de medirse a Arabia Saudí (día 21) y Uruguay (27), y después de haber jugado dos test previos a la cita mundialista, el jueves 4 de junio frente a Irak en La Coruña y el martes 9 contra Perú en Puebla (México).

De esta manera, la ilusión vuelve a dispararse en un país que llevaba demasiado tiempo buscando una selección reconocible. Ahora la pregunta ya no es si España puede ganar el Mundial; la pregunta es quién se atreve a descartarla.