El emotivo mensaje del rey Felipe VI para anunciar la lista del Mundial

El rey Felipe VI ha mostrado el apoyo de la Casa Real a la selección española formando parte del vídeo de presentación de la lista definitiva de los 26 futbolistas que acudirán al Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. La presencia del Rey comienza de manera "oculta" solo escuchándose su voz, aunque dos planos de cámara distintos dan pistas de que se trata de él.

"Porque la selección española no solo pertenece a los que están en el campo. Pertenece a quienes madrugan cuando aún no ha salido el sol. A quienes cuidan nuestras calles y cuidan de nosotros. A quienes recorren cada rincón del país. A quienes salen a la mar cuando todo aún está en silencio", comienza diciendo.

El Rey sigue transmitiendo un mensaje emotivo y nostálgico: "A quienes sueñan mirando el cielo. También pertenecen a quienes disfrutaron con nosotros y hoy ya no están, pero siguen aquí, en cada recuerdo, en cada gol. Porque hay algo que no se ve, pero se siente. Un país unido, empujando en la misma dirección. Un latido que no se detiene. Una voz que nunca se apaga".

🌟 𝗦.𝗠. 𝗲𝗹 𝗥𝗲𝘆 𝗙𝗲𝗹𝗶𝗽𝗲 𝗩𝗜 protagoniza el vídeo de la 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 @SEFutbol 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟲 junto a ciudadanos anónimos que representan al país. ℹ️ https://t.co/iv6ZFgxMf8#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/Pu3xG6eLEN — RFEF (@rfef) May 25, 2026

A lo largo del vídeo van saliendo imágenes de panaderos, taxistas, pescadores, magistradas, libreros, profesores, cocineros, científicos y otras profesiones. Estos aficionados son los que desgranan los nombres de los internacionales después de que Felipe VI termine su presentación: "Porque cuando juega nuestra selección, jugamos todos. Esta es la lista de todo un país. Esta es la lista de España", concluye el monarca.

Por otro lado, cabe destacar que la Zarzuela confirmó la semana pasada que el Rey acudirá al partido de España frente a Uruguay el próximo 27 de junio en Guadalajara, México. La aventura de España se iniciará el próximo 15 de junio ante Cabo Verde y la segunda cita será el 21 de junio frente a Arabia Saudí.