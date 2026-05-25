La selección española ya tiene la lista oficial de 26 jugadores que este verano disputarán el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, según ha anunciado el técnico Luis de la Fuente en un espectacular acto que se ha celebrado este lunes a mediodía en Gran Vía. En dicha convocatoria se encuentran Joan García, Eric García y Dani Olmo, que han recibido muchas críticas en las últimas semanas por haber portado esteladas, la bandera separatista del independentismo catalán.

A unas semanas del Mundial donde España se juega conseguir su segunda estrella, estos tres futbolistas del FC Barcelona han estado en medio del huracán después de haber portado y exhibido esteladas durante la celebración del título liguero de los azulgranas en las calles barcelonesas. Incluso hubo un futbolista culé, Gerard Martín, que piso una camiseta de España que le lanzaron al autobús y que finalmente no estará en el Mundial.

Las imágenes y vídeos donde muestran a Eric García, Dani Olmo y Joan García con la bandera independentista han generado un enfado mayúsculo en redes sociales y muchos han pedido que los tres futbolistas convocados para el Mundial no vuelvan a ponerse jamás la camiseta de España. Además, Lamine Yamal, como suele acostumbrar, en vez de festejar con la bandera de España, prefirió utilizar la de Palestina.

Este lamentable escenario ya ocurrió el año pasado con Iñigo Martínez, el futbolista separatista vasco que celebró la liga con una estelada. Después de la polémica y de los continuos desplantes del central vasco a España, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, lo apartó de la selección y no ha vuelto a ser convocado desde entonces. Libertad Digital ha informado y denunciado las prácticas separatistas del club catalán como de distintos futbolistas culés durante muchos años.

En este sentido, tanto el club como la afición han presionado a varios jugadores por defender a España. Es el caso de Ferrán Torres o Marc Casadó, que se vio obligado a borrar una foto donde celebraba con la bandera de España su convocatoria con la selección después del acoso independentista. Y de jugadores que ya no están en activo como David Villa o Andrés Iniesta.