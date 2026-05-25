Milan y Juventus no jugarán la próxima edición de la Liga de Campeones. El empate de la Vecchia Signora en Turin ante el Torino en el derbi del Piamonte y la derrota del Milan ante el Cagliari en San Siro van a impedir que los dos grandes, junto al Inter, del fútbol italiano, jueguen la máxima competición continental.

Ha sido una temporada tan rara que a los dos les valía un resultado cidertamente cómodo. Si ganaban sus partidos estaban en Champions pero ninguno lo hizo. Una pesadilla es lo del Milan que,, tras ganar fuera de casa el domingo anterior le valía empatar ante el Cagliari en su recinto, y perdió.

Inter, Napoles, Roma y el Como de Cesc Fábregas serán los representantes italianos en la élite europea consiguiendo un hito histórico para los de Fábregas, un equipo que lleva muy poco tiempo arriba.

Atalanta jugará la Conference y equipos como la Lazio o la Fiorentina no participarán en Europa la temporada que viene. En el Milan la situación es tremenda porque hay guerras internas muy complicadas en el seno de la entidad. Maximiliano Allegri está discutido y en la Juventus Spalletti no ha conseguido los objetvios marcados. Dos de los mejroes entrenadores de la historia de Italia están en horas bajas.