La voracidad de la FIFA amenaza con disparar aún más el coste de La Nueva Romareda

El Mundial de España, Portugal y Marruecos 2030 sigue vendiéndose como una oportunidad histórica para Zaragoza. Y a fe que lo es, pues se trata de un escaparate global, una locomotora económica y una palanca de modernización urbana. Pero detrás de la retórica institucional y las fotografías oficiales emerge a su vez una realidad bastante más incómoda: la FIFA no organiza un Mundial, sino que lo explota. Y lo hace imponiendo condiciones cada vez más duras a ciudades, clubes y administraciones públicas.

El caso de La Nueva Romareda es bastante paradigmático. El estadio, cuyo presupuesto inicial parecía ya desorbitado, no ha dejado de encarecerse en los últimos meses hasta rondar cifras difíciles de justificar para una ciudad y un club que viven permanentemente al límite. Libertad Digital ya advirtió en las últimas semanas del crecimiento constante de la factura y de los riesgos económicos que rodean el proyecto. Ahora, nuevas revelaciones del investigador deportivo Luis Serrano añaden todavía más sombras al proceso.

Un Mundial con letra pequeña

La FIFA vende el torneo como un acontecimiento de prestigio mundial. Lo que pocas veces se explica es el nivel de exigencia —y de cesión— que impone a las sedes elegidas. Según detalla Serrano en un documento facilitado a este periódico, el organismo presidido por Gianni Infantino exige el uso exclusivo de los estadios desde 30 días antes del primer partido hasta siete días después del último encuentro disputado en cada sede.

Eso significa que durante más de un mes y medio el estadio deja prácticamente de pertenecer a la ciudad y al club. No puede albergar conciertos, actos institucionales ni eventos privados, con lo que toda la explotación económica queda blindada para la FIFA.

Ahí es donde Bilbao y San Sebastián han empezado a mostrar resistencia. Las dos ciudades vascas consideran que las limitaciones y perjuicios económicos son mucho mayores de lo esperado, especialmente en lo relativo a la explotación comercial de sus instalaciones. Y eso que las condiciones eran conocidas desde el principio. En Zaragoza, sin embargo, el debate no ha hecho más que comenzar.

La Romareda y el agujero económico

El problema es que Zaragoza afronta estas exigencias desde una situación mucho más delicada. La Nueva Romareda no es únicamente un proyecto urbanístico: es también una operación financiera gigantesca cuyo coste no ha dejado de crecer.

La factura amenaza con seguir aumentando precisamente por las exigencias adicionales vinculadas al Mundial. En este sentido, cabe recordar que la Cámara de Cuentas de Aragón elevó el coste del estadio a 173 millones de euros —muy por encima de los 120 millones anunciados inicialmente por la sociedad mixta La Nueva Romareda SL que forman la Diputación General de Aragón (DGA), el Ayuntamiento y el Real Zaragoza—. Una diferencia considerable que ya ha generado polémica política y social en la comunidad, cuando se han celebrado elecciones autonómicas hace poco más de tres meses.

Y es que la FIFA no sólo quiere estadios modernos, sino que también exige infraestructuras complementarias, zonas VIP, espacios comerciales exclusivos y campos de entrenamiento adaptados a sus estándares. Y ahí aparece otro de los grandes problemas de Zaragoza.

El problema de los campos de entrenamiento

La FIFA también demanda un mínimo de cuatro instalaciones de entrenamiento para cada sede, una de ellas con pista de atletismo o superficie dura para los árbitros. Además, esos recintos deben estar próximos a los hoteles de concentración y presentar condiciones similares al estadio principal.

Zaragoza no dispone actualmente de esas cuatro instalaciones homologables. Por eso se ha visto obligada a negociar con municipios limítrofes como Villanueva de Gállego —a 15 kilómetros al norte del centro de la capital aragonesa— y Cuarte de Huerva —9 kilómetros al sur— para completar el cupo exigido por la FIFA.

Pero el problema no es sólo logístico, sino también económico y jurídico. Y es que esas instalaciones deberán quedar igualmente sometidas al régimen de exclusividad comercial impuesto por la FIFA. Eso afecta a ayuntamientos, clubes modestos, patrocinadores y empresas locales que podrían ver cómo desaparecen temporalmente sus propios ingresos publicitarios.

Así que, ante toda esta tesitura, la pregunta parece evidente: ¿quién paga toda la fiesta?

La publicidad desaparece… y la FIFA se lo queda todo

Uno de los aspectos más controvertidos es el relacionado con la publicidad. Durante el Mundial, los estadios no pueden exhibir marcas, patrocinadores ni soportes comerciales ajenos a la FIFA. Todo queda reservado para sus socios oficiales.

Traducido al lenguaje del fútbol español: los clubes pierden ingresos. Y no precisamente menores.

En el caso del Real Zaragoza, que lleva años atrapado en una situación económica y deportiva delicadísima —una vez que este mismo domingo se ha consumado el descenso del equipo a Primera RFEF tras muchas jornadas coqueteando con el drama—, esta cuestión resulta especialmente sensible. El club maño trabaja cada temporada para captar patrocinadores que sostengan parte de su estructura financiera. Sin embargo, durante el Mundial toda esa inversión privada desaparece del escaparate.

Y eso afecta directamente a las cuentas. Menos ingresos comerciales implican menor capacidad económica y, en consecuencia, menos margen salarial para construir plantillas competitivas. Serrano lo resume con crudeza a este periódico, donde denuncia que "todo el esfuerzo realizado en conseguir publicidad desaparece para que la ávida FIFA se lo lleve crudo y sin pagar impuestos".

Exenciones fiscales y privilegios

Porque ahí aparece otro de los grandes debates: el fiscal. El máximo organismo del fútbol mundial exige a los gobiernos anfitriones importantes ventajas tributarias, pues considera que, para desarrollar sus competiciones y "promover el fútbol", necesita explotar libremente todos los derechos comerciales asociados al torneo.

Eso incluye publicidad, venta de productos, consumo dentro de los estadios y múltiples actividades económicas vinculadas al campeonato. Y todo ello bajo un marco fiscal enormemente beneficioso. No sólo para la propia FIFA, sino también para federaciones, patrocinadores, contratistas y empresas asociadas al evento.

El contraste resulta inevitable: mientras las administraciones públicas asumen inversiones multimillonarias en infraestructuras, la FIFA blinda sus ingresos con exenciones y privilegios fiscales que resultan harto complicados de explicar a los contribuyentes. Y más aún cuando el organismo reparte premios astronómicos y presenta beneficios multimillonarios en cada ciclo mundialista.

¿Negocio Mundial o negocio privado?

Nadie discute que un Mundial genera impacto internacional, turismo y visibilidad. El problema aparece cuando el equilibrio entre beneficio público y negocio privado se rompe completamente. Y esa sensación empieza a crecer en muchas sedes.

Bilbao y San Sebastián ya han enseñado los dientes. Zaragoza, mientras tanto, continúa avanzando hacia una operación mastodóntica cuyo coste final sigue siendo toda una incógnita.

La pregunta ya no es únicamente cuánto costará La Nueva Romareda. La verdadera cuestión es quién terminará pagando la factura completa de un modelo en el que la FIFA exige cada vez más mientras el riesgo recae sobre ayuntamientos, clubes y sobre todo ciudadanos.