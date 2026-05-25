De la Fuente anuncia a los 26 elegidos para el Mundial

La selección española ya tiene la lista oficial de 26 jugadores que este verano disputarán el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, según acaba de anunciar el técnico Luis de la Fuente en un espectacular acto que se está celebrando en el Espacio Movistar del icónico Edificio Telefónica en Madrid.

Los actuales campeones de Europa, que no contarán con clásicos de las últimas competiciones como Dani Carvajal o Álvaro Morata, acuden a la cita mundialista junto a otras selecciones de la talla de Argentina, Francia, Brasil, Inglaterra o Portugal, entre otras.

Entre las ausencias más destacadas se encuentra la de Fermín López, lesionado hace unos días en el quinto metatarsiano y cuya ausencia podría acabar acusando España en el torneo. Asimismo, Lamine Yamal y Nico Williams, que fueron fundamentales en el título continental de 2024, llegarán a la competición entre algodones.

En la portería, De la Fuente se ha decidido por Unai Simón —que es su portero habitual—, David Raya y Joan García, en detrimento del realista Álex Remiro. Finalmente acude Marc Pubill, mientras que el sacrificado en el centro de la defensa es Dean Huijsen. De esta forma, no hay ningún madridista en la lista de la selección española por primera vez en la historia.

A esta hora, De la Fuente comparece en rueda de prensa ante los medios para explicar todos los argumentos acerca de esta lista de 26 jugadores.

Lista de 26 convocados

Porteros : Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Joan García (FC Barcelona).

Defensas : Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atlético), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético), Marc Cucurella (Chelsea) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Eric García (FC Barcelona).

Centrocampistas : Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (FC Barcelona) y Álex Baena (Atlético).