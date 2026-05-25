Luis de la Fuente no convoca a ningún jugador del Madrid para el Mundial

Luis de la Fuente ha dado a conocer los 26 jugadores que defenderán la camiseta de España en el próximo Mundial que se celebrará entre Estados Unidos, México y Canadá 2026. El descarte final de Dean Huijsen ha provocado que sea la primera lista de España para un Mundial en la que no haya ningún jugador del Real Madrid.

Dean Huijsen había sido un fijo en las listas desde que se produjo su debut el 20 de marzo de 2025, con la única excepción de la ventana del mes de marzo, por lo que su presencia era un interrogante. En total, ha disputado siete partidos porque se tuvo que perder cuatro encuentros en octubre y noviembre por molestias en el gemelo.

Esta ausencia no se había producido nunca en la historia del país. De hecho, en una única ocasión ha habido un solo futbolista, Luis Molowny; desde entonces siempre han ido al menos dos, como ocurrió en 2022 con Carvajal y Marco Asensio.

En lo que respecta a Carvajal, uno de los grandes referentes del Real Madrid y de la selección española de fútbol durante la última década, también se perderá la cita mundialista, ya que no entró ni en la prelista. La falta de continuidad ha sido el principal obstáculo para el madrileño, aunque Luis de la Fuente ha querido agradecer el legado dejado.

En el bloque defensivo

Los elegidos para formar la defensa de España son Llorente, Porro, Eric García, Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella y Grimaldo. En la rueda de prensa posterior a la lista, De la Fuente no ha querido hablar de las ausencias de Huijsen ni Le Normand.

El seleccionador ha preferido destacar a quienes sí estarán presentes por primera vez como Marc Pubill y Eric García, ya que están "viviendo un momento muy bueno en lo personal y están haciendo una gran campaña".

Además, Luis de la Fuente ha asegurado: "Únicamente miro si el jugador tiene posibilidades de jugar con nosotros, no miro si viene de un equipo o de otro. Lo mío es más global".

Los jugadores de apoyo

Nueve jugadores estarán hasta el partido de Irak para ayudar a preparar el Mundial. Esos futbolistas serán Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Joan Martí, Beñat Turrientes y Javi Guerra. Comenzarán la concentración con el equipo el 30 de mayo.

Por otro lado, existe la prelista de 55 jugadores a la que podrá recurrir Luis de la Fuente hasta 24 horas antes del debut del país en el caso de que surja algún inconveniente. En lo que respecta a los porteros, si se produce una baja por lesión o enfermedad se puede realizar la sustitución en cualquier momento de la competición.