Las caras de los 26 jugadores que pelearán por el Mundial
Estos son los 26 jugadores seleccionados por Luis de la Fuente para pelear el Mundial 2026 este verano.
Unai Simón
El portero titular de Luis de la Fuente y del anterior Mundial, será el guardameta de la selección también en 2026, esta vez como uno de los capitanes del equipo.
David Raya
Con la final de la Champions entre ceja y ceja, el mejor portero de la Premier League será uno de los 3 guardametas de la Selección.
Joan García
El Zamora de LaLiga logra un hueco en el Mundial tras una brillante temporada con el Barcelona.
Pedro Porro
Pedro Porro (Tottenham), debutó con la selección absoluta de España en 2018.
Marcos Llorente
Marcos Llorente (Atlético), jugará en el lateral derecho acompañado de Pedro Porro.
Aymeric Laporte
Aymeric Laporte (Athletic Club), volvió de Arabia al Athletic Club para poder estar en el Mundial. A pesar de no haber hecho su mejor temporada, representará por segunda vez a España en la Copa del Mundo.
Pau Cubarsí
Pau Cubarsí (FC Barcelona), a sus 19 años, el jugador de Girona estará presente en su primer mundial y apunta a ser el central titular junto a Laporte.
Marc Pubill
Marc Pubill (Atlético), una de las irrupciones de LaLiga 25/26. En menos de un año ha pasado de ser lateral derecho y jugar en segunda división a ser uno de los mejores centrales de España y estar convocado para el Mundial 2026, tras jugar los Juegos Olímpicos en París 2024.
Cucurella
Cucurella (Chelsea) vuelve a estar convocado con la Selección después de jugar la Eurocopa 2024.
Alejandro Grimaldo
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), uo de los habituales para el seleccionador jugará su primer mundial tras ser uno de los líderes del Bayern Leverkusen.
Eric García
Eric García (FC Barcelona), a pesar de no jugar con España desde hace cerca de cuatro años, se ha colado a última hora en la lista de los 26 gracias a su brillante temporada con el Barcelona.
Rodri Hernández
Rodri Hernández, centrocampista (Manchester City) vuelve a estar convocado con la Selección después de jugar la Eurocopa 2024.
Martín Zubimendi
Martín Zubimendi, centrocampista (Arsenal), el reciente campeón de la Premier League y finalista de la Champions League peleará con Rodri por un hueco en la alineación titular en su primer Mundial.
Pedri
Pedri, centrocampista (FC Barcelona) vuelve a estar convocado con la Selección después de jugar la Eurocopa 2024.
Fabian Ruiz
Fabián Ruiz (PSG), una de las estrellas de la Eurocopa 2024 jugará su primer mundial a sus 30 años. A la espera de si gana su segunda Champions consecutiva, el sevillano será una pieza clave del esquema de Luis de la Fuente.
Dani Olmo
Dani Olmo (FC Barcelona), debutó con la selección absoluta de España en 2019. Uno de los niños de Luis de la Fuente jugará su segundo mundial consecutivo. No se conoce si será titular o suplente, pero será una pieza clave en cada partido de España.
Mikel Merino
Mikel Merino (Arsenal) lleva desde enero sin jugar un partido con el Arsenal, pero el navarro jugará su primer mundial como futbolista profesional.
Pablo Gavi
Pablo Gavi (FC Barcelona) no jugó la Eurocopa 2024 debido a una lesión que le ha lastrado estos últimos años, pero su gran nivel y la confianza del seleccionador le han llevado a su segundo mundial con apenas 21 años.
Álex Baena
Álex Baena (Atlético de Madrid), a pesar de su bajo rendimiento con el Atlético de Madrid, forma parte de la lista final de los 26 y jugará su primer mundial.
Lamine Yamal
Lamine Yamal (FC Barcelona), a pesar de estar lesionado, llegará a jugar el Mundial después de su triunfo en la Eurocopa 2024.
Nico Williams
Nico Williams (Athletic Club), debutó con la selección española absoluta en 2022.
Víctor Muñoz
Víctor Muñoz (Osasuna), una de las sorpresas de LaLiga y un jugador que puede ofrecer mucho como revulsivo.
Mikel Oyarzabal
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) vuelve a estar convocado como delantero con la Selección después de jugar la Eurocopa 2024.
Yeremy Pino
Yeremi Pino (Crystal Palace), pendiente de la final de Conference League, el canario jugará su primer mundial tras perderse la Eurocopa por una lesión.
Ferran Torres
Ferran Torres (FC Barcelona), uno de los Zarras de LaLiga, será uno de los jugadores de garantías de Luis de la Fuente tras estar en el último mundial y en la Eurocopa 2024.
Borja Iglesias
Borja Iglesias (Celta de Vigo) ha logrado colarse en la lista del Mundial gracias a sus 18 goles con el Celta.