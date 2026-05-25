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Fútbol

Las caras de los 26 jugadores que pelearán por el Mundial

Estos son los 26 jugadores seleccionados por Luis de la Fuente para pelear el Mundial 2026 este verano.

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Unai Simón
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Unai Simón

El portero titular de Luis de la Fuente y del anterior Mundial, será el guardameta de la selección también en 2026, esta vez como uno de los capitanes del equipo. 

David Raya
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David Raya

Con la final de la Champions entre ceja y ceja, el mejor portero de la Premier League será uno de los 3 guardametas de la Selección. 

Joan García
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Joan García

El Zamora de LaLiga logra un hueco en el Mundial tras una brillante temporada con el Barcelona. 

Pedro Porro
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Pedro Porro

Pedro Porro (Tottenham), debutó con la selección absoluta de España en 2018.

Marcos Llorente
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Marcos Llorente

Marcos Llorente (Atlético), jugará en el lateral derecho acompañado de Pedro Porro.

Aymeric Laporte
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Aymeric Laporte

Aymeric Laporte (Athletic Club), volvió de Arabia al Athletic Club para poder estar en el Mundial. A pesar de no haber hecho su mejor temporada, representará por segunda vez a España en la Copa del Mundo.

Pau Cubarsí
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Pau Cubarsí

Pau Cubarsí (FC Barcelona), a sus 19 años, el jugador de Girona estará presente en su primer mundial y apunta a ser el central titular junto a Laporte.

Marc Pubill
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Marc Pubill

Marc Pubill (Atlético), una de las irrupciones de LaLiga 25/26. En menos de un año ha pasado de ser lateral derecho y jugar en segunda división a ser uno de los mejores centrales de España y estar convocado para el Mundial 2026, tras jugar los Juegos Olímpicos en París 2024. 

Cucurella
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Cucurella

Cucurella (Chelsea) vuelve a estar convocado con la Selección después de jugar la Eurocopa 2024. 

Alejandro Grimaldo
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Alejandro Grimaldo

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), uo de los habituales para el seleccionador jugará su primer mundial tras ser uno de los líderes del Bayern Leverkusen.

Eric García
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Eric García

Eric García (FC Barcelona), a pesar de no jugar con España desde hace cerca de cuatro años, se ha colado a última hora en la lista de los 26 gracias a su brillante temporada con el Barcelona.

Rodri Hernández
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Rodri Hernández

Rodri Hernández, centrocampista (Manchester City) vuelve a estar convocado con la Selección después de jugar la Eurocopa 2024.

Martín Zubimendi
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Martín Zubimendi

Martín Zubimendi, centrocampista (Arsenal), el reciente campeón de la Premier League y finalista de la Champions League peleará con Rodri por un hueco en la alineación titular en su primer Mundial.

Pedri
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Pedri

Pedri, centrocampista (FC Barcelona) vuelve a estar convocado con la Selección después de jugar la Eurocopa 2024. 

Fabian Ruiz
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Fabian Ruiz

Fabián Ruiz (PSG), una de las estrellas de la Eurocopa 2024 jugará su primer mundial a sus 30 años. A la espera de si gana su segunda Champions consecutiva, el sevillano será una pieza clave del esquema de Luis de la Fuente.

Dani Olmo
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Dani Olmo

Dani Olmo (FC Barcelona), debutó con la selección absoluta de España en 2019. Uno de los niños de Luis de la Fuente jugará su segundo mundial consecutivo. No se conoce si será titular o suplente, pero será una pieza clave en cada partido de España.

Mikel Merino
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Mikel Merino

Mikel Merino (Arsenal) lleva desde enero sin jugar un partido con el Arsenal, pero el navarro jugará su primer mundial como futbolista profesional.

Pablo Gavi
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Pablo Gavi

Pablo Gavi (FC Barcelona) no jugó la Eurocopa 2024  debido a una lesión que le ha lastrado estos últimos años, pero su gran nivel y la confianza del seleccionador le han llevado a su segundo mundial con apenas 21 años.

Álex Baena
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Álex Baena

Álex Baena (Atlético de Madrid), a pesar de su bajo rendimiento con el Atlético de Madrid, forma parte de la lista final de los 26 y jugará su primer mundial.

Lamine Yamal
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Lamine Yamal

Lamine Yamal (FC Barcelona), a pesar de estar lesionado, llegará a jugar el Mundial después de su triunfo en la Eurocopa 2024. 

Nico Williams
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Nico Williams

Nico Williams (Athletic Club), debutó con la selección española absoluta en 2022. 

Víctor Muñoz
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Víctor Muñoz

Víctor Muñoz (Osasuna), una de las sorpresas de LaLiga y un jugador que puede ofrecer mucho como revulsivo. 

Mikel Oyarzabal
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Mikel Oyarzabal

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) vuelve a estar convocado como delantero con la Selección después de jugar la Eurocopa 2024. 

Yeremy Pino
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Yeremy Pino

Yeremi Pino (Crystal Palace), pendiente de la final de Conference League, el canario jugará su primer mundial tras perderse la Eurocopa por una lesión. 

Ferran Torres
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Ferran Torres

Ferran Torres (FC Barcelona), uno de los Zarras de LaLiga, será uno de los jugadores de garantías de Luis de la Fuente tras estar en el último mundial y en la Eurocopa 2024. 

Borja Iglesias
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Borja Iglesias

Borja Iglesias (Celta de Vigo) ha logrado colarse en la lista del Mundial gracias a sus 18 goles con el Celta. 

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