Cuenta atrás para Mourinho: esta es su peculiar cláusula con el Benfica

Una peculiar cláusula introducida en el contrato de José Mourinho. Después de la llegada del técnico luso al Benfica en septiembre de 2025 se hicieron públicos algunos detalles del contrato. Entre ellos, la posibilidad de que tanto el Benfica como Mourinho pudieran romper el vínculo durante los días posteriores al último partido de la presente temporada.

La razón de esta medida se encontró en las elecciones presidenciales en las que estaba inmerso el conjunto lisboeta. Rui Costa se enfrentaba a Joao Noronha Lopes y no quería condicionar la dirección de su oponente a un entrenador que no fuera de su elección. De esta manera, si Rui Costa perdía, el nuevo presidente podría acabar la relación con Mourinho de una manera rápida.

De la misma manera, si Rui Costa salía reelegido y el entrenador no terminaba de asentarse, podría buscar alternativas. Finalmente, fue reelegido como dirigente del club lisboeta tras recibir el 65,89% de los votos en una segunda vuelta con participación récord.

La fecha límite

La cláusula siguió vigente y la fecha límite de los diez días está a escasas horas de cumplirse. El último encuentro disputado por los lisboetas fue el 16 de mayo frente al Estoril, por lo que este martes 26 a las 23:59:59 vence definitivamente la medida. Hasta ese momento, Mourinho puede salir pagando 3 millones de euros netos, cerca de 7 millones de euros brutos debido a impuestos y costes derivados de la operación.

A partir del 27 de mayo, y hasta 2027, el contrato recupera la normalidad y aquellos clubes que estén interesados en hacerse con los servicios del luso para su banquillo deberán negociar directamente con el Benfica, ascendiendo el coste de salida hasta los 15 millones de euros –el sueldo bruto del entrenador–.

A la espera de que el Madrid tome una decisión, Marco Silva –termina contrato el 30 de junio con el Fulham– sería el elegido para coger el relevo. Por otro lado, además de la incertidumbre sobre quién llevará las riendas del equipo próximamente, el conjunto debe hacer frente a la segunda ronda previa de clasificación para la Europa League el próximo 23 de julio. A pesar de haber finalizado la liga como terceros clasificados, esto no ha sido suficiente para acceder de manera directa.