En una nueva edición de El Primer Palo, el programa deportivo de esRadio dirigido por Juanma Rodríguez, se ha abordado la candidatura de Riquelme a la presidencia del Madrid y también la convocatoria de los 26 jugadores que Luis de la Fuente llevará al Mundial, siendo este último punto el debate principal.

Una lista histórica por la total ausencia de jugadores del Real Madrid. Juanma Rodríguez señala que el verdadero objetivo de un club de élite no debe ser nacionalizar su plantilla para contentar a la prensa pro-Federación, sino ganar títulos como la Champions League y la Liga. Los tertulianos coinciden en que intentar forzar la presencia de nacionales en el club de Concha Espina, bajo el pretexto del patriotismo de conveniencia que vende el nacionalismo deportivo, es una postura absurda e incluso xenófoba.

Juanma iba más allá asegurando que "De la Fuente ha votado por Enrique Riquelme", y ampliaba esa declaración: "lo digo porque Riquelme abraza la idea de nacionalizar el Madrid y pretende abrazar a Tebas, a Louzán, al CTA..." Los colaboradores de El Primer Palo desmenuzan las flagrantes contradicciones de Luis de la Fuente en la confección de su lista. Se critica con dureza la convocatoria de futbolistas que salen de lesiones graves o que apenas disfrutan de minutos en sus clubes, como Mikel Merino o Gavi, mientras que a otros profesionales consagrados se les exige un ritmo competitivo inalcanzable.

Sin embargo, Isra Íñiguez aseguraba que es la lista "que tienen en la cabeza el 90% de españoles, sobre la portería el debate que se abre ahora es quién será titular". Eric García fue uno de los nombres que desató la polémica, cuando Sergio aseguró que "la posición en la que juega mayoritariamente Eric es de lateral derecho, llevar a cuatro jugadores que pueden jugar de lateral derecho no es lógico", algo que enfadó a Isra, que aseguró que la postura natural de Eric es la de central.

Además, Sergio insistió en que existe un "error de concepto" cuando no llevas a ningún delantero que vaya bien de cabeza. Paul Tenorio pone el foco sobre el trato de favor que reciben ciertos futbolistas y la arbitrariedad en la toma de decisiones, evidenciando el criterio de amiguismo y la falta de rigor deportivo que impera en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

En la portería, la llamada de Joan García, guardameta del Espanyol, abre un encendido debate sobre la gestión de los guardametas por parte del cuerpo técnico de la selección. Aunque se reconoce la calidad de los tres porteros seleccionados, se tacha de injusticia flagrante el desprecio mostrado hacia Álex Remiro, quien había sido fijo en las convocatorias anteriores. Sergio Fernández consideraba que "este movimiento retrata una vez más la caótica planificación de un seleccionador que premia o castiga a los futbolistas sin un criterio deportivo coherente, se guía por las presiones de ciertos entornos mediáticos".

El programa también analiza las desafortunadas palabras de Enrique Riquelme atacando a Real Madrid TV, a la que acusó de sectaria y de cosechar apenas un 0,2% de audiencia en su programación de tarde. Paul Tenorio defiende con firmeza la labor del canal del club, el único medio que se atreve a denunciar de manera sistemática los escándalos de corrupción arbitral que azotan al fútbol español, como el caso Negreira.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los pódcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOS o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcasts, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. El Primer Palo, de lunes a viernes, de 23:00 a 00:30.