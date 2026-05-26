Deco viaja a Londres a por João Pedro

La posición de delantero centro vuelve a situarse en el epicentro de la planificación del FC Barcelona. Con la salida de Robert Lewandowski como horizonte deportivo inevitable, la dirección deportiva azulgrana ha intensificado los movimientos para identificar a su relevo natural. Y en ese contexto, Deco ha vuelto a poner rumbo a Londres para avanzar en la operación por João Pedro.

Según avanzó Jijantes, el director deportivo del Barça viajó a la capital inglesa acompañado de Bojan Krkic y de João Amaral, responsable del área de scouting del club. El objetivo del desplazamiento: seguir de cerca la situación del delantero del Chelsea y explorar una posible negociación de cara al próximo mercado.

Recordemos que el brasileño, de 24 años, se ha convertido en uno de los nombres más valorados por la secretaría técnica azulgrana, que lo considera una alternativa real dentro del abanico de opciones para reforzar la delantera.

Un perfil que encaja en la hoja de ruta del Barça

João Pedro destaca por su versatilidad en el frente de ataque, capaz de actuar tanto como referencia ofensiva como en posiciones intermedias. Es por ello que en el Barça consideran que su perfil encajaría en una transición menos abrupta tras la etapa de Lewandowski, aportando movilidad, asociación y llegada.

En materia económica, los azulgranas estiman que la operación podría situarse en torno a los 70 millones de euros, aunque desde el entorno del Chelsea trasladan un mensaje claro: el jugador no está en venta. Sin embargo, la situación deportiva del club inglés y la necesidad de ajustar el fair play financiero de la Premier League podrían abrir una ventana de negociación.

Recordemos también que no es la primera vez que Deco se interesa directamente por el atacante. Ya estuvo presente en Londres recientemente para verlo en directo durante la final de la FA Cup ante el Manchester City, un seguimiento que confirma que su nombre no es nuevo en la agenda culé.

Tres nombres para un mismo vacío

La dirección deportiva del Barça trabaja con una lista corta pero ambiciosa para cubrir la posición de '9'. Además de João Pedro, siguen muy presentes dos nombres de primer nivel europeo: Julián Álvarez y Harry Kane.

El delantero argentino del Atlético de Madrid es el favorito interno de muchos responsables deportivos del club, por su edad, rendimiento y capacidad de adaptación a distintos sistemas. Sin embargo, su situación contractual y el firme interés del conjunto rojiblanco dificultan cualquier movimiento sencillo.

En paralelo, Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich, representa el perfil más experimentado de la lista. Su capacidad goleadora es incuestionable, pero su edad y el coste total de la operación generan dudas dentro de la planificación a medio plazo.

El Barça, en cualquier caso, mantiene abiertas las tres carpetas. La estrategia es clara: no cerrarse a una única opción y esperar la evolución del mercado, donde factores como ventas, fair play financiero y decisiones deportivas de otros clubes pueden alterar el escenario.

Un mercado condicionado por el contexto europeo

La situación de los tres candidatos también está influida por el contexto de sus clubes. El Chelsea, sin competiciones europeas, podría verse obligado a vender activos importantes. El Atlético de Madrid mantiene una postura firme con Julián Álvarez, mientras que el Bayern no contempla una salida fácil de Kane, pieza clave en su proyecto.

En ese escenario, el Barça intenta moverse con discreción, pero con rapidez. Los viajes de Deco a Londres reflejan una estrategia de contacto directo, toma de temperatura del mercado y preparación de posibles escenarios.

Si bien el mercado es volátil, la elección del nuevo delantero no es una operación más. En el Barça entienden que el próximo '9' será una pieza estructural del proyecto deportivo de los próximos años. No solo por su impacto goleador, sino por su encaje en un equipo que busca recuperar estabilidad competitiva en Europa.

Mientras tanto, el club sigue analizando cada variable. João Pedro gana enteros como opción realista dentro del mercado actual, pero la lista sigue abierta. Y en el Camp Nou saben que la decisión final no solo dependerá del talento, sino también del equilibrio económico y de las oportunidades que deje el verano.