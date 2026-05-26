Despido fulminante en el Leganés antes de su gran final

Semana límite en Butarque. El CD Leganés ha decidido destituir a Igor Oca a solo unos días del partido más importante de la temporada, el duelo decisivo frente al CD Mirandés que definirá la permanencia en Segunda División.

La derrota por 3-0 ante el Cádiz CF del pasado domingo terminó de precipitar una crisis deportiva que ya llevaba semanas instalada en el conjunto pepinero. Recordemos que el equipo apenas ha conseguido una victoria en los últimos diez encuentros y llega al cierre del campeonato completamente bloqueado tanto en resultados como en sensaciones.

Esta necesidad del equipo ha hecho que el relevo haya sido inmediato. Apenas minutos después de anunciar la salida de Oca, el club confirmó la llegada de Carlos Martínez para asumir el mando del primer equipo en el partido definitivo por la salvación.

La apuesta del Leganés busca también un impacto emocional inmediato. Carlos Martínez no es un nombre cualquiera dentro de la historia reciente del club. Exjugador del Lega y considerado una auténtica leyenda pepinera, ya conoce perfectamente la presión de Butarque y el entorno del vestuario.

Además de haber dirigido al filial, Carlos ya pasó anteriormente por el banquillo del primer equipo y fue precisamente uno de los responsables de lograr la permanencia del Leganés en 2023, un precedente que ahora alimenta la esperanza de repetir el milagro.

Hasta este movimiento de urgencia, el técnico se encontraba trabajando en Arabia Saudí como asistente de Sergio Piernas en la selección sub-21 saudí. La urgencia ha hecho que el club decida recurrir a una figura de la casa, con conocimiento absoluto de la entidad y con experiencia en escenarios de máxima tensión.

Una caída libre en el peor momento

Los números explican el nerviosismo que se vive en Leganés. El conjunto madrileño solo ha sumado un punto en las últimas seis jornadas y únicamente ha marcado dos goles en ese tramo final de campeonato.

La dinámica se ha convertido en una auténtica pesadilla para un equipo que hace apenas un año competía en Primera División y que ahora está al borde de caer a Primera RFEF.

Desde el pasado 6 de febrero, el Leganés apenas ha conseguido dos victorias, una racha que ha terminado por agotar la paciencia de la directiva. La goleada sufrida en Cádiz fue el detonante definitivo para tomar una decisión extrema antes del último partido. El club todavía depende de sí mismo, pero el margen de error es mínimo.

Una final por la permanencia

El escenario del domingo será dramático. El Leganés recibe precisamente al Mirandés, el equipo que marca actualmente la zona de descenso. La situación clasificatoria concede cierta ventaja a los pepineros: un empate sería suficiente para asegurar la permanencia gracias a su diferencia de puntos respecto al conjunto burgalés.

El Mirandés, en cambio, está obligado a ganar para salvarse y evitar el descenso a Primera Federación. Todo se decidirá en 90 minutos cargados de tensión, presión y urgencias deportivas.

La caída a Primera Federación tendría además un fuerte impacto deportivo y económico para un club que aspiraba a reconstruirse rápidamente tras perder la categoría el pasado curso. Ahora, todo queda reducido a una última noche de sufrimiento en Butarque.

El Leganés todavía tiene una ventaja: depende de sí mismo. Pero el margen se ha agotado. Y por eso la directiva ha decidido jugar su última carta recuperando a una figura histórica de la casa para intentar evitar el desastre.