La polémica broma del hijo de Negreira sobre el Mundial: "No os preocupéis por los árbitros..."

La credibilidad de los árbitros españoles se encuentra en uno de los momentos más delicados de la historia del arbitraje. Es tal el punto al que hemos llegado en cuanto a que la gente no se fía de la supuesta neutralidad que debe tener un trencilla ni del nefasto nivel que muestran los colegiados de nuestro país que hasta el ínclito Javier Enríquez, hijo de Enríquez Negreira, se permite hacer bromas del dantesco nivel del arbitraje español. El menor de los Negreira colgó un video en sus redes sociales para hacer una broma en relación a los árbitros que habrá en el próximo Mundial de fútbol.

En mitad del proceso judicial en el caso Negreira, Javier colgó un comentario polémico: "Y por los árbitros no os preocupéis, no nos pueden pitar españoles", dijo en sus redes sociales.

"Ahora toca estar unidos. Esto no va de Barça, Madrid o Atleti. Ahora nuestro equipo de fútbol es España. Y esto va de ganar, no de hacerlo bonito. Así que ahora hay que estar unidos. Y por los árbitros no os preocupéis, no nos pueden pitar españoles (risas). No, no. Es broma", dijo en su video.

😡 Javier Enriquez Romero, hijo de Enriquez Negreira, en vez de que alguien le asesore para que esté tranquilito y tapadito, aún utiliza sus RRSS para aconsejar y hacer bromitas sobre los árbitros españoles... 🤷🏻‍♂️ Donde no hay... 👁 Visto en @reglaXVIII pic.twitter.com/VjO1WvrgFD — Mr. Asubío (@MrAsubio) May 26, 2026

El hijo de Enríquez Negreira reconoció que "hacía informes técnicos arbitrales" y que "incluía comparativas con el Real Madrid. Nadie sabía cuándo yo acompañaba a los árbitros o no. Había árbitros que me llamaban a mí", explicó.

Una broma que ha sacado de quicio a todo el colectivo arbitral y su entorno.

Le pidió explicaciones a su padre por facturar al Barça

Javier Enríquez destacó que "el Barcelona es un equipo que cuando se ha enfrentado a la mayoría de los equipos es superior y es el primer interesado en que los arbitrajes que recibe sean justos y acertados. El Barcelona está interesado en recibir arbitrajes óptimos".

El hijo de Enríquez Negreira dejó claro que "no tenía ni idea de que mi padre hubiera facturado ni un euro al FC Barcelona, además era algo impensable, porque mi padre por ética personal y lo que me ha explicado a mí siempre es que 'no puedo trabajar con ningún club de fútbol porque soy vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros'".

"Le pedí explicaciones a mi padre, me dio largas y me dijo que no era asunto mío en un tono a la defensiva. A mi padre yo le quiero mucho, y a nivel personal y emocional, está perdonado por lo que me ha hecho, pero eso no quita que sea una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir '¿y a ti qué coño te importa?'", compartió.