Las cuentas del Barça ponen en evidencia la defensa de Laporta en el caso Negreira

Una nueva información hace temblar los cimientos de la defensa judicial del FC Barcelona en relación con el caso Negreira. Tal y como desvela The Objective, el informe Pelícano 2.0, un dosier anónimo que está siendo analizado desde hace meses por la UEFA y la FIFA, señala una importante contradicción entre las declaraciones judiciales de Joan Laporta y las propias cuentas oficiales del FC Barcelona en relación con este caso de presunta corrupción deportiva.

La polémica gira alrededor de la declaración que Laporta realizó ante la Justicia el 12 de diciembre de 2025. Durante su comparecencia, el presidente azulgrana aseguró que el club aceptó pagar alrededor de un millón de euros a Hacienda dentro de un "acuerdo global" para evitar un conflicto económico mayor debido a "la situación límite" por la que pasaba el Barça en el plano económico. Según defendió, el club optó por cerrar esa vía administrativa para evitar riesgos que pudieran agravar aún más la situación económica de la entidad.

Sin embargo, las memorias económicas del FC Barcelona correspondientes a la temporada 2021/2022 reflejan un escenario diferente. Tal y como recoge The Objective, el mismo día en que el club firmó de conformidad las actas relacionadas con el pago de algo más de un millón de euros derivado de los pagos a José María Enríquez Negreira, también firmó en disconformidad otras actas fiscales valoradas en casi 16 millones de euros. Es decir, el Barça aceptó sin recurrir la sanción vinculada a Negreira, pero sí decidió litigar judicialmente por cantidades mucho más elevadas.

El informe Pelícano 2.0 interpreta esta diferencia de trato como una contradicción directa en la versión de Laporta. Según el dosier, si el objetivo real era evitar riesgos económicos debido a la delicada situación financiera del club, habría sido más lógico aceptar también las reclamaciones de mayor importe. Por ello, el documento sostiene que el Barcelona habría seguido en realidad una estrategia de control de daños para cerrar rápidamente la cuestión administrativa relacionada con Negreira mientras mantenía abiertos otros litigios fiscales más cuantiosos.

UNA DEFENSA SIN BASE DOCUMENTAL

El origen del caso se remonta a los pagos realizados por el FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, entre los años 2001 y 2018. La investigación judicial ha acreditado pagos superiores a 8 millones de euros. La Fiscalía sospecha que esos abonos podrían estar relacionados con delitos de corrupción deportiva y administración desleal, mientras que el club siempre ha defendido que se trataba de trabajos de asesoramiento arbitral y consultoría técnica.

Uno de los puntos más delicados del procedimiento es la falta de documentación que justificara esos servicios. Según la información publicada, Hacienda solicitó contratos, informes y entregables relacionados con los pagos a Negreira, pero el club reconoció no disponer de buena parte de esa documentación. Por ese motivo, la Agencia Tributaria concluyó que dichos pagos no estaban correctamente justificados desde el punto de vista fiscal y los calificó como una "liberalidad", es decir, un gasto no deducible.

En los últimos días, varios medios también se hicieron eco de un informe de Hacienda en el que se afirmaba que no existían pruebas documentales suficientes para demostrar que los pagos a Negreira sirvieran para comprar árbitros, alterar resultados o influir en designaciones arbitrales. Sin embargo, el informe Pelícano 2.0 añade un matiz importante: recuerda que fue precisamente ese análisis fiscal el que terminó sirviendo de base para que Hacienda remitiera posteriormente el caso a la Fiscalía al considerar que existían indicios suficientes para abrir una investigación penal.

Aunque en España todo apunta a que la sanción deportiva está prácticamente descartada, la UEFA sí podría sancionar al club catalán de forma internacional. Y es que el organismo europeo exige cada temporada a los clubes que disputan la Champions League un certificado de integridad deportiva en el que se garantiza que no han participado en actividades destinadas a alterar competiciones. Ese documento debe ser avalado además por la Real Federación Española de Fútbol, que en este caso actúa como acusación particular dentro del procedimiento judicial.

Según The Objective, preguntados por este asunto, ni la UEFA ni la RFEF ofreciaron explicaciones públicas detalladas. El organismo responsable del fútbol español no respondió a las preguntas, mientras que el organismo europeo aseguró "no tener comentarios sobre este tema en este momento". El FC Barcelona, por su parte, aseguró al medio citado que "desconoce el contenido y la autoría del informe Pelícano 2.0" y recordó que el caso sigue en fase de instrucción judicial.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta y todavía no existe una sentencia firme sobre uno de los mayores escándalos que ha sacudido al fútbol español en las últimas décadas. Además, recientemente un nuevo informe forense concluyó que José María Enríquez Negreira sufre un deterioro cognitivo severo que podría impedirle ser juzgado.