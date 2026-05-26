Susto con Messi a semanas del Mundial: sufre una sobrecarga pero esquiva la rotura

La escena congeló a toda Argentina. Lionel Messi pidió el cambio en el minuto 72 del frenético Inter Miami-Philadelphia Union y se llevó inmediatamente la mano a la parte posterior del muslo izquierdo. Bajo una intensa lluvia y con gesto serio, el capitán albiceste abandonó el césped rumbo al túnel de vestuarios mientras las alarmas se disparaban a pocas semanas del comienzo del Mundial 2026.

Sin embargo, horas después llegó el mensaje que devolvió algo de calma a la AFA y a todo un país: no hay rotura muscular. El comunicado médico difundido por Inter Miami rebajó considerablemente la preocupación inicial y confirmó que el delantero sufre "una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo".

La noticia supone un alivio enorme para la selección argentina, que debutará el próximo 16 de junio frente a Argelia en la defensa del título conquistado en Qatar. Recordemos que el temor a una lesión de gravedad sobrevoló durante toda la noche después de ver a Messi abandonar el campo antes de tiempo en un partido que terminó con victoria del conjunto estadounidense por 6-4.

El gesto que encendió todas las alarmas

No es habitual ver a Messi pedir el cambio. Mucho menos hacerlo tocándose la parte posterior del muslo y caminando directamente hacia vestuarios. Por eso, la imagen recorrió el mundo en cuestión de minutos.

🚨 ¿SE ENCENDIERON LAS ALARMAS CON MESSI? 🚨 Este es el momento exacto en el 73' que Lionel Messi sintió la molestia, se tocó la parte posterior de la pierna y terminó pidiendo el cambio. Las imágenes ya le están dando la vuelta al mundo y la preocupación crece en Argentina,… pic.twitter.com/02W7zrc7Q4 — Meme Rivera (@ElMemeRivera) May 25, 2026

Tras el partido, el técnico del Inter Miami, Ángel Guillermo Hoyos, ya había dejado entrever que la situación requería cautela. "Ante la duda, lo que uno hace es tratar de no arriesgarse", explicó en rueda de prensa, dejando claro que el cuerpo técnico prefirió frenar cualquier riesgo innecesario pensando en el calendario que se avecina.

No obstante, las primeras exploraciones médicas realizadas durante la madrugada en Miami ofrecieron señales positivas y los estudios complementarios terminaron descartando una rotura fibrilar. El club confirmó finalmente el diagnóstico con un parte médico que alivió la tensión acumulada durante horas.

"El capitán del Inter Miami CF tuvo que abandonar el campo debido a una molestia física. Tras someterse a más pruebas médicas, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo", explicó la entidad estadounidense.

Reposo y máxima precaución

Aunque el diagnóstico es mucho menos grave de lo que se temía inicialmente, la situación obliga igualmente a extremar los cuidados. El calendario juega en contra y cualquier recaída podría convertirse en un problema serio para la Albiceleste.

En principio, Messi deberá reducir las cargas de trabajo durante los próximos días y todo apunta a que podría perderse los amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia. En el entorno de la selección consideran que no tiene sentido correr riesgos ahora, especialmente cuando el objetivo prioritario es que llegue en plenitud física al debut mundialista.

El propio comunicado del Inter Miami evita fijar plazos concretos y deja la recuperación "sujeta a su evolución clínica y funcional". Una fórmula prudente que refleja la intención de controlar cuidadosamente cada paso del proceso.

Preocupación en la AFA

La ausencia de rotura no elimina del todo la inquietud en Argentina. En la AFA existe preocupación porque Messi llega al tramo decisivo de la temporada acumulando muchos minutos y un evidente desgaste físico.

El cuerpo técnico de Lionel Scaloni sabe que el estado del capitán será determinante para las aspiraciones del equipo en Estados Unidos, México y Canadá. El gran objetivo ahora es evitar cualquier recaída muscular que complique su preparación.

Además, Messi no es el único internacional argentino que arrastra problemas físicos en las últimas semanas. La lista de futbolistas tocados preocupa seriamente al seleccionador. Emiliano Martínez, alias el Dibu, Cristian Romero, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Nico González o incluso Julián Álvarez llegan con molestias o con procesos de recuperación todavía abiertos.

Especialmente delicada parece la situación de Romero, cuya evolución mantiene en alerta al cuerpo técnico argentino de cara a los primeros partidos del torneo.

El Mundial ya asoma

La cuenta atrás ya está en marcha. Argentina debutará el 16 de junio ante Argelia y posteriormente se medirá a Austria y Jordania en la fase de grupos.

Por eso, el susto vivido con Messi provocó auténtico pánico en el país sudamericano. La imagen del capitán abandonando el césped bajo la lluvia removió inevitablemente recuerdos de anteriores problemas musculares y encendió todas las especulaciones.

Ahora, al menos, la primera batalla está ganada: no hay lesión estructural. El campeón del mundo respira. Messi también. Y Argentina recupera algo de tranquilidad mientras espera que su gran estrella llegue a tiempo y en condiciones para liderar una nueva aventura mundialista.