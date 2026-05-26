Julián Álvarez agita el mercado: el Barça acelera por la 'Araña'

El nombre de Julián Álvarez vuelve a sacudir el mercado europeo. El delantero argentino, que sigue siendo una de las principales referencias ofensivas del Atlético de Madrid a pesar de que esta temporada ha ido claramente de más a menos, se ha convertido en el gran objetivo del FC Barcelona para liderar el ataque azulgrana en la era posterior a Robert Lewandowski.

En las últimas horas, varios medios internacionales aseguran que el Barça habría tomado ventaja en la carrera por el atacante de Calchín, que este curso ha marcado 19 goles entre todas las competiciones (ocho en Liga, diez en Champions y uno en la Copa del Rey). Incluso algunas informaciones apuntan a que el propio Julián vería con buenos ojos vestir de azulgrana tras el Mundial de 2026, después de dos temporadas con la camiseta rojiblanca.

El gran problema para el conjunto culé sigue siendo económico. El Atlético no contempla negociar fácilmente por uno de sus futbolistas franquicia y las cifras que se manejan superarían ampliamente los 100 millones de euros. Algunas informaciones hablan incluso de una tasación cercana a los 150 millones, una cantidad prácticamente prohibitiva para el club presidido por Joan Laporta.

Pese a ello, en Barcelona consideran que Julián Álvarez encaja perfectamente en el proyecto de Hansi Flick. Su movilidad, presión alta, capacidad goleadora y versatilidad ofensiva convierten al campeón del mundo argentino en el delantero ideal para liderar la próxima década azulgrana.

Cuatro años más de contrato

Desde el entorno rojiblanco, sin embargo, tratan de rebajar el ruido mediático. El futbolista tiene contrato hasta 2030 con el Atlético, mientras en el Metropolitano siguen viéndole como una pieza absolutamente estratégica para el futuro del club. Aun así, las declaraciones recientes de Diego Simeone han alimentado todavía más las especulaciones. Preguntado por el futuro del delantero, el técnico dejó una frase enigmática: "Ya es grande para saber lo que quiere".

El propio Julián tampoco ha ocultado su cansancio por los rumores constantes. Hace unas semanas aseguró públicamente que no podía "estar desmintiendo todo lo que sale", aunque evitó cerrar la puerta a cualquier escenario futuro.

Las alternativas que maneja Deco

Mientras tanto, el Barça sigue estudiando alternativas por si la operación termina siendo imposible. Nombres como Joao Pedro, Lautaro Martínez o incluso Alexander Sorloth han aparecido sobre la mesa de la dirección deportiva encabezada por Deco.

La sensación en el mercado es que el próximo verano puede convertirse en uno de los más calientes de los últimos años en España. El Barça necesita un gran golpe para reforzar su delantera y el nombre de Julián Álvarez ilusiona especialmente al barcelonismo. En el Atlético, por el contrario, perder a la Araña supondría un terremoto deportivo y emocional después de haber invertido una cifra histórica (unos 75 millones de euros) para ficharle procedente del Manchester City.

Por ahora no hay negociación oficial reconocida entre clubes, pero el runrún no para de crecer. Y en el Camp Nou ya sueñan con ver a Julián Álvarez compartiendo ataque con Lamine Yamal y Raphinha en el que sería uno de los tridentes más temibles del fútbol europeo y mundial.