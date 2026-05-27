Alexia Putellas: continúa la fuga de talentos en el fútbol femenino español

El fútbol femenino español pierde a uno de sus grandes referentes. Alexia Putellas, icono del FC Barcelona femenino y ganadora del Balón de Oro en dos ocasiones (2021 y 2022), ha anunciado su salida del conjunto azulgrana tras 14 temporadas históricas. Una despedida que no solo marca el final de una era en el Barça, sino que vuelve a poner sobre la mesa un debate cada vez más incómodo para la Liga F: la fuga constante de talento hacia campeonatos económicamente más potentes.

La capitana azulgrana, convertida desde hace años en el rostro más reconocible del fútbol femenino español —junto a figuras como Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey o Irene Paredes, entre otras—, abandona el club después de conquistar cuatro Champions, diez Ligas y convertirse en una figura global del deporte. Su salida llega apenas unos días después de levantar una nueva Copa de Europa ante el Lyon y siendo, además, una de las jugadoras más determinantes del torneo continental.

El síntoma de un problema mayor

Pero la marcha de Alexia no es un caso aislado. El fútbol femenino español lleva tiempo viendo cómo varias de sus mejores futbolistas buscan nuevos destinos fuera de nuestras fronteras, como ha sido el caso de Jenni Hermoso, Vero Boquete, Vicky Losada o Sonia Bermúdez, por poner algunos ejemplos.

Inglaterra, Estados Unidos o incluso proyectos emergentes como México, respaldados por grandes inversores, están ofreciendo contratos y estructuras imposibles de igualar para muchos clubes españoles.

Porque, aunque España presume de ser campeona del mundo y de tener algunas de las mejores canteras del planeta, la realidad económica sigue dejando a la Liga F en una posición delicada frente a la pujanza de la Women's Super League inglesa o la NWSL estadounidense.

En el caso de Putellas, todo apunta a que su futuro estará precisamente en Inglaterra. Diversas informaciones sitúan a las London City Lionesses como principales candidatas para hacerse con la futbolista catalana, de 32 años. Un movimiento que sería uno de los más mediáticos de la historia reciente del fútbol femenino europeo.

De leyenda del Barça a icono mundial

La dimensión de Alexia trasciende lo puramente futbolístico. La centrocampista catalana no solo cambió la historia del Barça femenino, sino que ayudó también a transformar la percepción global del fútbol femenino español. Dos Balones de Oro consecutivos, premios The Best, una Champions convertida en costumbre y el Mundial conquistado con España forman parte de un currículum simplemente irrepetible.

Pero su impacto ha ido mucho más allá del césped. Alexia se convirtió en un fenómeno social y mediático, en una referencia para miles de niñas y en una de las grandes impulsoras de la profesionalización del fútbol femenino. Incluso durante su grave lesión de rodilla en 2022, lejos de desaparecer, reforzó todavía más su liderazgo dentro y fuera del vestuario.

Así, no es casualidad que Barcelona la haya elevado casi a categoría de símbolo cultural. Murales, campañas internacionales y reconocimientos constantes han acompañado la trayectoria de una futbolista que cambió definitivamente el escaparate del deporte femenino en España.

La Liga F pierde brillo

El problema para el fútbol español es evidente: cada salida debilita un poco más el producto nacional. La Liga F sigue generando talento, pero tiene enormes dificultades para retenerlo.

La sensación es que España forma estrellas mientras otras ligas terminan disfrutándolas en su plenitud. Y eso, tarde o temprano, amenaza también el crecimiento de la competición nacional, la capacidad de atraer patrocinadores y el interés internacional.

Porque perder a Alexia Putellas no significa únicamente despedir a una jugadora histórica. Supone decir adiós a la futbolista que abrió puertas, rompió techos —"de hormigón", como llegaron a definirlos— y colocó al fútbol femenino español en el centro del mapa mundial.

Ahora, la reina hace las maletas. Y el fútbol femenino español vuelve a quedarse con la incómoda sensación de que sus mayores tesoros terminan brillando lejos de casa.