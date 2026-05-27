Cerezo jamás ficha jugadores: la noticia de 'Sport' sobre Marc Casadó que provoca carcajadas en el Atlético

Si alguien sigue mínimamente la actualidad del fútbol español y del Atlético de Madrid sabe dos cosas: que la Champions se juega a las 21:00 horas y que Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, no sabe absolutamente nada de fichajes.

Reconocido por el propio mandatario rojiblanco, Cerezo solo pone la imagen en las presentaciones de los jugadores una vez fichados, pero antes no se implica nada en la contratación de los mismos. Eso lo hacen Gil Marín y el director deportivo de turno, en este caso Mateu Alemany.

Pues bien, dicho esto que sabe prácticamente cualquier seguidor del fútbol entramos en el terreno de la comedia. La noticia es la siguiente: la afición del Atlético se ríe de las exclusivas de Sport en las que ficha Enrique Cerezo.

Esto es lo que cuentan en Sport sobre el Atlético, el Barcelona y Marc Casadó: "El Atlético de Madrid no se olvida de Marc Casadó. Cerezo llamó a Laporta hace unas semanas para interesarse por él. Casadó prioriza quedarse vistiendo la camiseta azulgrana y pide tiempo. Mendes recopilando ofertas. Por ahora, todo está frío".

En redes sociales los rojiblancos llevan horas riéndose de otra nueva exclusiva de Sport sobre su equipo. Una noticia claramente enfocada a seguir metiendo paja alrededor del caso Julián Álvarez. Los colchoneros están bromeando con esa llamada de Cerezo para preguntar por fichajes y hablan de casos en los que Enrique les ha dicho a los periodistas o nombres que no son o que él sabe "menos que vosotros".

Desde el Atlético confirman además a Libertad Digital que Enrique Cerezo no hace llamadas por fichajes y no las ha hecho nunca. De eso se encargan otras personas.