El adiós de una leyenda: Modric prepara su despedida del fútbol

El futuro de Luka Modric parece cada vez más cerca de llegar a su capítulo final. Según informan diversos medios italianos, el veterano centrocampista habría tomado la decisión de retirarse del fútbol profesional después de disputar el Mundial de 2026 con la selección de Croacia. Una noticia que sacude al fútbol internacional y que supondría el cierre definitivo de una de las carreras más brillantes de las últimas décadas.

Pero esta decisión no se ha tomado en caliente; de hecho, la eliminación del AC Milan de la próxima edición de la Champions League habría sido el detonante para precipitar la decisión del exjugador del Real Madrid. Recordemos que la derrota sufrida el pasado domingo frente al Cagliari dejó al conjunto rossonero sin opciones europeas y provocó un terremoto institucional dentro del club italiano.

Según el periodista italiano Nicolò Schira, especializado en el mercado de fichajes, Modric lleva horas reflexionando sobre su futuro y ya tendría prácticamente decidido poner punto final a su trayectoria una vez concluya el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Otra de las motivaciones por las que habría tomado esta decisión es que el contrato del centrocampista con el Milan expira en las próximas semanas y una de las condiciones que el croata había puesto sobre la mesa para continuar era disputar la máxima competición continental.

Sin motivación europea en el Milan

Sin billete para la Champions y con una profunda reestructuración interna en marcha, el escenario cambió radicalmente para el veterano futbolista balcánico. La directiva del Milan anunció, además, importantes cambios dentro del organigrama deportivo, incluyendo la salida de parte del cuerpo técnico y modificaciones en la estructura deportiva del club. De hecho, de cara a la nueva temporada, solo Zlatan Ibrahimovic se mantiene como figura visible dentro del proyecto deportivo impulsado por la propiedad de RedBird.

Pese a sus 40 años, Modric seguía teniendo un papel relevante dentro del equipo italiano. Su experiencia, liderazgo y calidad técnica continuaban siendo fundamentales en el vestuario rossonero, donde tanto aficionados como compañeros habían mostrado públicamente su admiración por el croata. Además, el futbolista había encontrado estabilidad tanto deportiva como personal en Milán, una ciudad en la que su familia se había adaptado perfectamente.

Incluso su hija, Ema Modric, comenzaba a destacar en las categorías inferiores del Milan femenino, un detalle que reforzaba la posibilidad de una continuidad que finalmente parece haberse complicado en las últimas semanas. Sin embargo, la ausencia de objetivos deportivos de primer nivel y el desgaste acumulado durante la temporada habrían terminado inclinando la balanza hacia la retirada.

Problemas físicos y cansancio acumulado

A esta situación se suma también el aspecto físico. Diversos medios italianos aseguran que el internacional croata ha tenido que convivir durante los últimos meses con molestias y problemas derivados de una lesión facial sufrida recientemente, que incluso requirió intervención quirúrgica. Aunque logró regresar a los terrenos de juego, el proceso de recuperación habría sido especialmente exigente para un jugador de su edad.

Ahora, toda la atención de Modric se centra exclusivamente en el Mundial de 2026, torneo que apunta a convertirse en el último gran escenario de su carrera profesional. El capitán croata quiere despedirse compitiendo al máximo nivel y liderando una vez más a su selección en una gran cita internacional, tal y como hizo en los últimos años.

Recordemos que Croacia afrontará antes varios compromisos amistosos frente a Eslovenia y Bélgica para preparar el campeonato del mundo. Posteriormente debutará el 17 de junio frente a Inglaterra, se medirá a Panamá el día 24 y cerrará la fase de grupos contra Ghana el 27 de junio. Todos esos encuentros podrían convertirse en los últimos partidos oficiales de Luka Modric como futbolista profesional.

La noticia de su posible retirada ha generado una enorme repercusión en el mundo del fútbol. Considerado uno de los mejores centrocampistas de la historia moderna, Modric deja un legado prácticamente irrepetible. Ganador del Balón de Oro en 2018, campeón de múltiples títulos europeos y referencia absoluta del fútbol croata, el jugador de Zadar se ha ganado el respeto unánime de aficionados, entrenadores y rivales por su talento y profesionalidad.