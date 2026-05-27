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Fútbol

El español Mikel Arteta, elegido mejor entrenador de la Premier League

El preparador vasco hace campeón al club londinense tras 22 años de sequía, emulando el histórico logro de Arsène Wenger en el banquillo.

LD/Agencias
El preparador vasco hace campeón al club londinense tras 22 años de sequía, emulando el histórico logro de Arsène Wenger en el banquillo.
Mikel Arteta con el trofeo de campeón de la Premier League conseguido por el Arsenal. | Cordon Press

El español Mikel Arteta ha sido elegido mejor entrenador de la Premier League después de coronar al Arsenal campeón de la Premier League 22 años después.

Tras tres subcampeonatos consecutivos, Arteta lideró al Arsenal a su decimocuarta Premier League y la primera desde el equipo de los Invencibles en la 2003-2004. Es el primer técnico gunner en conseguir este galardón desde Arsène Wenger, que lo ganó en tres ocasiones (1997-1998, 2001-2002 y 2003-2004).

El Arsenal de Arteta ha sido el equipo que menos goles ha encajado, con el español David Raya ganando el Guante de Oro de la competición, y el segundo que más tantos ha marcado (71) solo por detrás del Manchester City (77).

Además, Arteta es el primer entrenador que ha ganado la Premier con el mismo equipo en el que jugó cuando era futbolista.

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El español se impuso en las votaciones a Pep Guardiola, del Manchester City, Andoni Iraola, del Bournemouth, Michael Carrick, del Manchester United, Régis Le Bris, del Sunderland, y Keith Andrews, del Brentford.

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