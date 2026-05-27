El mensaje de Valverde al madridismo tras su sonado altercado con Tchouaméni

Fede Valverde ya se encuentra en Uruguay para unirse a los entrenamientos de la selección nacional de cara al Mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio. El futbolista ha hablado del objetivo de los charrúas, "levantar el trofeo", pero también se ha pronunciado sobre temas relativos al vestuario del Real Madrid –en concreto, a su pelea con Tchouaméni–.

Aunque la ambición de Uruguay es conseguir el Mundial, el centrocampista pidió prudencia y señaló la importancia de ir "paso a paso". A las órdenes de Marcelo Bielsa, Fede Valverde, que será uno de los capitanes, resaltó la importancia de mantener un grupo unido, reconociendo al mismo tiempo sentirse "un referente" en el vestuario.

En el recuerdo y, como meta también a batir, se encuentra la actuación realizada en el Mundial de Sudáfrica 2010. En aquella cita, el conjunto consiguió disputar las semifinales, aunque cayó ante Países Bajos y posteriormente perdió el tercer puesto ante Alemania: "Nosotros crecimos con esa imagen y nos encantaría poder igualarlo, que Uruguay se sienta orgulloso", destacando la "presión linda".

Tensión en el vestuario madridista

El futbolista fue interrogado sobre su incidente con Tchouaméni y señaló que se trata de "mini obstáculos" que sirven de experiencia: "Hay veces que hay que pasar por estos mini obstáculos dentro del fútbol y de la vida para aprender a crecer y madurar".

Igualmente, mostró su agradecimiento a la entidad y a sus seguidores: "Me siento muy bien. Tuve el respaldo y el cariño de todos los aficionados del Real Madrid y también del club".

Volviendo a la selección

Fede Valverde se mostró apenado por la ausencia de Nahitan Nández en el Mundial: "Triste por él. Llevamos muchos años jugando juntos y sé por el momento que está pasando, pero hay que respetar lo que dice el entrenador", lamentó.

Su baja abre la puerta al uruguayo para ocupar la posición de lateral derecho en el caso de que Bielsa lo considere oportuno: "Yo lo acepto, obvio. El entrenador es el que manda y uno siempre sueña con estar entre los once titulares. Estoy disponible para lo que necesite".