La carrera electoral por la presidencia del Real Madrid suma un nuevo capítulo con la irrupción oficial de Enrique Riquelme, empresario y candidato que ha presentado este martes su proyecto bajo el lema 'Legado y futuro'. En un acto centrado en recuperar el protagonismo del socio y transformar la relación del club con su masa social, Riquelme ha defendido que el madridismo necesita "volver a sus raíces" tras dos décadas sin elecciones presidenciales.

"Hoy es un día muy especial. No hay improvisación. Llevamos trabajando en este proyecto desde 2021. Hacía falta esta base para el proyecto del Real Madrid. Son unas elecciones de vital importancia tras 20 años sin ellas. El Real Madrid es global, pero el club es de los socios. Esta es la base de nuestro proyecto", ha asegurado al inicio de su intervención.

Uno de los grandes pilares de la candidatura gira en torno al papel de los socios dentro de la entidad. Tan importantes son que Riquelme ha insistido varias veces en que el club ha perdido parte de su esencia histórica y que los abonados han quedado relegados en los últimos años: "Lo primero son los socios. ¿Qué diferencia hay entre ser socio y aficionado? El Real Madrid es de los socios. Ellos son la base de todo nuestro proyecto".

El empresario también ha lanzado críticas directas al actual sistema de acceso a entradas y abonados, especialmente por el problema de la reventa: "Hablaban de la prioridad para la compra de entradas de fútbol y baloncesto, pero yo no conozco a ningún socio abonado que pueda comprar desde el minuto uno y luego están todas las reventas llenas", ha denunciado el candidato. Pero no se ha quedado ahí y, en esa misma línea, ha sido todavía más contundente al señalar: "Se quiere acabar con la reventa, pero el principal revendedor es el club".

La 'Ciudad del Socio', la gran apuesta electoral

La propuesta estrella de la candidatura será la creación de la denominada 'Ciudad del Socio', un complejo pensado para el ocio y convivencia del madridismo en Valdebebas.

"Es la mayor transformación por y para los socios del Real Madrid. Es un proyecto para los socios, que sea un lugar para la convivencia. El socio antes tenía un lugar; al menos antes le quedaba el estadio. Ahora, con los desplazamientos, hasta la afición contraria tiene mejor asiento que los socios y abonados", ha explicado.

Según detalla Riquelme en su presentación, el proyecto se desarrollará en varias fases e incluirá espacios deportivos, restauración y zonas familiares: "Una zona de Valdebebas será una zona, en la primera fase, para los socios y sus familias y en una segunda fase en un hotel premium".

Pero, yendo un paso más allá, el candidato ha explicado que la futura 'Ciudad del Socio' contará también con pistas de pádel y áreas destinadas a seguir partidos del primer equipo y de la cantera: "Este es un centro para que cualquier madridista sepa que tiene su casa. Podremos disfrutar de partidos fuera de casa, partidos de las categorías inferiores... Es una casa para el madridismo".

Rebaja de cuotas y nuevos abonos

Entre las medidas más llamativas de su programa aparece una reducción del 50% en la cuota de socio hasta que el club vuelva a ganar una Champions League. También propone garantizar que la entidad 'será siempre 100% de sus socios'.

Pero no solo eso, sino que el plan incluye además una lista de espera pública y transparente para nuevos abonados, la apertura de un sorteo ante notario para 10.000 nuevos abonos y un cupo especial para madres y hermanos de socios. Además, la candidatura plantea nuevas fórmulas de cesión de abonos, agrupación familiar de localidades y un sistema preferencial de venta de entradas para socios no abonados.

Defensa del socio veterano y más acceso al club

Otro de los ejes del proyecto pasa por reforzar el vínculo emocional con el madridismo histórico. Entre las propuestas destacan la recuperación del evento del 25º aniversario de los socios y la creación de la figura del 'Defensor del socio'.

También ha anunciado sorteos de 20 invitaciones por partido para asistir al palco del Bernabéu, una plataforma digital exclusiva y una agencia de viajes con precios reducidos para desplazamientos europeos. Eso sí, Riquelme ha insistido en varias ocasiones en que las acciones no serán decididas por uno solo sino que 'todo está abierto al diálogo interno con los socios'.

Nuevo pabellón y apuesta por el baloncesto

Riquelme también ha anunciado un ambicioso proyecto para el equipo de baloncesto del club. Entre sus medidas destaca la construcción de un nuevo pabellón con capacidad para 15.000 espectadores.

"El Real Madrid de baloncesto tiene que tener su área: un pabellón para 15.000 personas. También para los conciertos, no queremos molestar a nadie. Queremos rentabilizar los conciertos", señaló.

Además, el candidato ha defendido una mayor apuesta por el fútbol femenino y asegura que quiere ampliar el estadio Alfredo Di Stéfano: "Me encantaría ver un Santiago Bernabéu para ver a un Real Madrid femenino. Vamos a ampliar el Di Stéfano a 20.000 aficionados, modernizarlo. Después de 20 años sin elecciones, los socios son los grandes olvidados".

Críticas al club y referencia al caso Negreira

Riquelme no ha evitado temas polémicos y deja una reflexión contundente sobre el llamado caso Negreira: "El caso Negreira es una de las mayores faltas de respeto que hemos recibido como club y no ha pasado nada. Y no va a pasar nada".

El candidato ha querido cerrar el acto con un mensaje de unidad y apelando nuevamente al protagonismo de los socios dentro del club blanco: "Nuestra campaña está basada en el respeto, en la no confrontación; tras 20 años hay que poder debatir y permitir que el socio decida. Este proyecto se basa en la unión de todos".

Minutos después, concluyó su intervención entre aplausos y tímidos gritos de '¡presidente, presidente!': "Primero, los socios. Muchísimas gracias".