Fernando Torres celebra su 25 aniversario en el Atlético: "Un recuerdo más para el viejo Calderón"

Es una leyenda viva del club y además marcó a toda una generación. Fernando Torres es el ídolo máximo para muchos seguidores del Atlético de Madrid y hoy está de aniversario, ya que hace 25 años debutaba ante el Leganés en el estadio Vicente Calderón. Fue un 27 de mayo de 2001.

Ese año el Atlético estaba en Segunda y no pudo lograr el ascenso. Lo hizo el curso siguiente ya con Torres marcando goles con la elástica rojiblanca, aunque su primer tanto llegó en el curso de su debut con su famoso gol de cabeza al Albacete.

Este es el tuit de Torres hoy:

Se cumplen 25 años de un sueño, un tiempo que transformó mi vida y la de mi familia. Con la vista atrás, gracias a ellos por la comprensión y su cariño desinteresado. Y también el respeto eterno a todos vosotros, mi afición. El sentimiento que nos une ha ido creciendo partido… pic.twitter.com/bRqYEPWU3p — Fernando Torres (@Torres) May 27, 2026

"Se cumplen 25 años de un sueño, un tiempo que transformó mi vida y la de mi familia. Con la vista atrás, gracias a ellos por la comprensión y su cariño desinteresado. Y también el respeto eterno a todos vosotros, mi afición. El sentimiento que nos une ha ido creciendo partido tras partido. Hoy, solo puedo deciros que sigamos juntos y unidos porque así somos más fuertes. Un recuerdo más para el viejo Calderón. Cómo me acuerdo de ti y de aquella mañana de mayo…", reza el tuit del exjugador colchonero.

Actualmente, Torres tiene otro sueño: ascender a Segunda con el Atlético Madrileño. De momento está en el playoff donde jugará primero contra la Ponferradina.