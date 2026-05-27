Las confesiones de Vinícius sobre su futuro en el Real Madrid y su relación con Mbappé

Finalizada la temporada con el Real Madrid y con la mirada puesta en el Mundial, Vinícius Junior concedió una entrevista a CazéTV en la que ha abordado el tema de su futuro en el club blanco. El delantero llegó al vestuario del Santiago Bernabéu en el verano de 2018 y su última renovación se produjo el 31 de octubre de 2021, hace cinco años. Ahora, todo permanece en el aire, aunque ha asegurado que quiere seguir en el club blanco toda su vida.

A pesar de ello, el brasileño ha apuntado que no tiene prisa por la renovación del contrato que termina el 30 de junio de 2027. Además, ha mostrado su confianza en Florentino Pérez: "No tengo prisa. Tengo un contrato hasta el 2027, así que hasta el 2027 tenemos mucho que hablar con el Real Madrid. El Real Madrid está tranquilo, yo estoy tranquilo, el presidente confía en mí, yo confío en él. Y es eso, es solo esperar y vivir cada día, cada momento y aprovechar el mejor club del mundo".

En una muestra de amor hacia el club apuntó que nunca se imaginó fuera del Real Madrid y subrayó: "Aprovecho cada momento que estoy aquí porque es el club de mis sueños. Siempre soñé con jugar aquí y poder jugar tanto tiempo. Ahora soy uno de los capitanes del equipo, incluso siendo tan nuevo. Es algo importante que sucede pocas veces en la historia, así que aprovecho cada momento", expresó en el canal de YouTube impulsado por el streamer brasileño Casimiro Miguel.

VINI JR VAI SAIR DO REAL MADRID? 🤯7️⃣🇧🇷 Camisa 7 do maior clube do mundo, o atacante falou sobre jogar no Real Madrid, renovação de contrato e até sobre voltar pro Flamengo 👀🔴⚫ 🚨 O papo COMPLETO e EXCLUSIVO do @casimiro com o @vinijr já está disponível no nosso canal do… pic.twitter.com/Vmr8cVuzvw — CazéTV (@CazeTVOficial) May 27, 2026

Sobre distintos compañeros

Mbappé, Neymar y Endrick son los futbolistas sobre los que habló el brasileño. En el caso del galo, Vinícius destacó su buena relación tanto dentro como fuera del campo: "Siempre que podemos estamos juntos, también fuera del campo haciendo cosas entre amigos. Le enviaba muchos mensajes para que viniera a jugar con nosotros". Además, elogió su figura asegurando que será "un jugador legendario que va a marcar una época en el Madrid".

Respecto a Neymar, Vinícius reveló los malos momentos que atravesó el futbolista del Santos al no entrar en las primeras convocatorias de Ancelotti para el Mundial: "Hablaba con Neymar en todas las convocatorias y él siempre decía: 'J****, Ancelotti no me ha vuelto a llevar. Estoy muy triste'. Pero yo le respondía que el míster confiaba en él".

Esos momentos de depección de Neymar eran de nervios en Endrick antes de la lista definitiva. Sus preguntas a Vinícius eran constantes, aunque este último tenía claro lo que ocurriría y le transmitía calma: "Siempre me estaba dando la lata, preguntándome si iba a ir, si no iba a ir... Le dije: 'Tranquilo, tío. Tú vas, estarás ahí con nosotros'. Es muy joven y disputar el primer Mundial con 19 años no es algo al alcance de todos", apuntó.

La ausencia de títulos en el Real Madrid

El club blanco ha terminado, por segunda temporada consecutiva, sin títulos que añadir a sus vitrinas. Ante esta situación, el delantero brasileño se mostró crítico y señaló lo que para él había sido el problema: "Abrimos siete puntos al principio del campeonato, pero es largo y el Barcelona sabe muy bien jugar la competición. Acabamos fallando en partidos que no podemos fallar".

Sin embargo, después de reconocer el difícil momento atravesado esta campaña, matizó: "Son años diferentes y esperamos que la próxima temporada sea mejor que las dos anteriores. Son mis dos primeras temporadas en las que no tengo títulos. Tenemos que volver y ser campeones. El Real Madrid siempre vuelve a la cima".