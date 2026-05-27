Los grandes olvidados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente ya ha desvelado la lista definitiva de 26 jugadores con los que España afrontará el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Una convocatoria que, como suele ocurrir en cada gran torneo, ha dejado tantas certezas como polémicas.

Más allá de los nombres elegidos, buena parte del debate se ha centrado en los futbolistas que finalmente se han quedado fuera pese a haber sido habituales en anteriores convocatorias o haber firmado temporadas destacadas. Algunas ausencias han sorprendido especialmente entre aficionados y analistas, sobre todo por el peso que muchos de estos jugadores habían tenido recientemente en el entorno de la Selección. La lista de descartes deja nombres importantes, futbolistas con experiencia internacional e incluso jugadores que hace apenas unos meses parecían prácticamente fijos para viajar al Mundial.

Álex Remiro, el gran descartado en la portería

Uno de los nombres que más debate ha generado es el de Álex Remiro. El portero de la Real Sociedad había sido habitual en las últimas convocatorias y muchos le situaban como uno de los guardametas prácticamente seguros para el Mundial. Sin embargo, Luis de la Fuente ha optado finalmente por otras alternativas bajo palos, dejando fuera a un portero que había mantenido regularidad y un rendimiento sólido durante toda la temporada.

La decisión ha sorprendido especialmente porque Remiro había sido uno de los hombres de confianza del seleccionador en anteriores listas y porque pocos esperaban su ausencia definitiva en la gran cita internacional.

Huijsen, Carvajal y Le Normand lideran las ausencias en defensa

La línea defensiva es probablemente la que más nombres potentes ha dejado fuera de la convocatoria. El caso más llamativo es el de Dean Huijsen, una de las grandes apuestas recientes de Luis de la Fuente y uno de los centrales jóvenes con más proyección del fútbol español. El defensa había ganado protagonismo en los últimos meses, pero finalmente el seleccionador ha decidido dejarle fuera tras una temporada irregular. Su ausencia ha sido una de las más comentadas tras conocerse la lista definitiva.

Junto a él tampoco estarán Dani Carvajal, Robin Le Normand, Pau Torres y Fran García. En el caso de Carvajal, la decisión ha generado todavía más debate por el peso histórico del lateral dentro de la Selección y por tratarse posiblemente de una de sus últimas oportunidades de disputar un Mundial. Le Normand y Pau Torres también parecían contar con opciones reales de entrar en la convocatoria, aunque la irregularidad de sus respectivas temporadas habría terminado pesando en la decisión final del cuerpo técnico.

Fermín, Moleiro y Fornals se quedan fuera del centro del campo

El centro del campo también ha dejado varios nombres importantes fuera de la lista. Uno de los casos más destacados es el de Fermín López, que parecía tener muchas opciones antes de sufrir problemas físicos en el tramo final de temporada.

Junto al centrocampista también se han quedado fuera Pablo Fornals, Alberto Moleiro, Pablo Barrios, Aleix García, Carlos Soler y Oihan Sancet, varios de ellos habituales en convocatorias anteriores o jugadores que habían firmado campañas muy destacadas. Especialmente comentado ha sido el caso de Moleiro, señalado durante semanas como una de las posibles sorpresas positivas de la convocatoria por el enorme nivel mostrado esta temporada.

En otros casos, como el de Pablo Barrios o Aleix García, las lesiones y la enorme competencia en la medular española han terminado dejando fuera a futbolistas que parecían tener opciones reales de entrar en la lista definitiva.

Morata, Ansu Fati y Omorodion, fuera del Mundial

En ataque también han quedado fuera varios nombres de enorme repercusión mediática. El más llamativo probablemente sea el de Álvaro Morata, que durante años fue uno de los líderes de la Selección y uno de los delanteros más importantes de España. El atacante no ha conseguido recuperar su mejor versión esta temporada y Luis de la Fuente ha terminado apostando por otros perfiles ofensivos para el Mundial.

Junto a Morata tampoco estarán Ansu Fati, Ander Barrenetxea ni Samu Omorodion. En el caso de Ansu, su mejora durante los últimos meses no habría sido suficiente para convencer definitivamente al seleccionador. Omorodion, por su parte, apuntaba claramente a entrar en la convocatoria antes de sufrir una grave lesión que frenó su progresión cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera.

Las ausencias han generado un intenso debate entre aficionados y analistas deportivos, especialmente porque muchos de estos futbolistas habían sido importantes en anteriores etapas de la Selección y parecían contar con opciones reales de disputar el Mundial. Ahora, con la lista ya cerrada, toda la presión recaerá sobre Luis de la Fuente y sus decisiones en una cita mundialista donde España volverá a partir como una de las selecciones llamadas a competir por todo.

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