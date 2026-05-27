"No dará ningún nombre durante la candidatura"

En una nueva edición de El Primer Palo, el programa deportivo de esRadio dirigido por Juanma Rodríguez, ha centrado la atención en las inminentes presentaciones de las candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Por un lado, se analiza el proyecto liderado por el joven empresario Enrique Riquelme, calificado irónicamente como 'transformador', y por el otro, la sólida propuesta de Florentino Pérez, quien presenta su campaña bajo el lema Mucha historia por hacer.

"No sé si tiene sentido presentarse para nada" apuntaba Isra Íñiguez sobre Riquelme, mientras que Sergio Fernández apostaba a que "no dará ningún nombre en toda la campaña, el fútbol actual no se para en absoluto al caso Figo". Sin embargo, era Juanma Rodríguez el que estaballa recordando un comprometido audio de Antonio Medina, propuesto como vicepresidente en la lista del joven aspirante, en el que se deshace en elogios hacia la figura de Ángel María Villar, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Asimismo, se debate con escepticismo la capacidad real de Riquelme para competir con la gestión de Florentino Pérez. Aunque se valora el mérito de haber conseguido el aval de 180 millones de euros en un tiempo récord, María Trisac apuntaba que "Florentino le lanzó un órdago y hay que reconocer que ha sido valiente dando un paso adelante y presentándose". Alfredo Somoza calificaba de "populistas" las declaraciones de Riquelme en las que hacía referencia a Xabi Alonso y Haaland.

El caso Negreira también ha tenido su apartado, y es que el hijo de Jose María Enriquez Negreira ha hecho viral un vídeo en el que bromea con que no hay que preocuparse por los árbitros porque 'no nos pueden pitar árbitros españoles'. Los tertulianos claman contra la desvergüenza de los implicados en la mayor trama de corrupción arbitral de la historia de nuestro deporte, lamentando la impunidad y la falta de pudor con la que se toma a broma un asunto que requiere una regeneración institucional urgente.

En el plano puramente deportivo, se analiza la sorprendente final de la Conference League que enfrentará al Rayo Vallecano contra el Crystal Palace. Se destacan las declaraciones del técnico rayista, Íñigo Pérez, sobre la tremenda responsabilidad y deuda emocional que siente hacia una afición que ha realizado colas interminables bajo el calor madrileño para conseguir una entrada. Sergio Fernández apuntaba que "a nivel individual hay una diferencia abismal entre el Crystal Palace y el Rayo". Aunque Isra cree que si "son capaces de tener el balón y controlar el partido, pueden hacerse con la Conference": Alfredo Somoza señalaba que el conjunto inglés cuenta con jugadores de gran presupuesto como Jean-Philippe Mateta o Jørgen Strand Larsen, pero confían en el milagro colectivo del vestuario franjirrojo.

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