Peleas y lanzamiento de objetos empañan la previa europea en Leipzig

La ciudad alemana de Leipzig ha vivido unas horas de máxima tensión en la previa de la final de la Conference League que enfrenta al Crystal Palace y al Rayo Vallecano. Este martes, lo que debía ser una jornada festiva para ambas aficiones terminó viéndose empañada por diversos altercados registrados en varios puntos del centro urbano, donde se produjeron peleas, disturbios y lanzamiento de objetos entre grupos radicales.

Recordemos que miles de aficionados ingleses y españoles llegaron durante las últimas horas a Leipzig para acompañar a sus equipos en una cita histórica. Tanto el conjunto londinense como el club madrileño disputan la primera final europea de su historia, un hecho que ha generado una enorme expectación desde días antes del encuentro. Sin embargo, el ambiente festivo se deterioró rápidamente tras los incidentes protagonizados por grupos violentos.

Las primeras escenas de tensión comenzaron a circular a través de redes sociales durante la tarde del martes. En varios vídeos compartidos por aficionados y testigos se observan carreras, lanzamiento de botellas, bengalas y mobiliario urbano en algunas de las principales plazas de reunión de seguidores. Las imágenes muestran momentos de auténtico caos, especialmente en las inmediaciones de un conocido pub irlandés donde se concentraban numerosos aficionados del Crystal Palace.

🇩🇪💥 Troubles between Crystal Palace and Rayo Vallecano fans in Leipzig tonight, ahead of tomorrow's Conference League final pic.twitter.com/2E3TSJloQq — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) May 26, 2026

¿Cómo se originó el conflicto? Pues, según diversos testigos, un grupo de individuos vestidos de negro irrumpió en la zona y comenzó a provocar enfrentamientos con varios seguidores ingleses. La situación derivó rápidamente en una batalla campal en la que volaron sillas, mesas y otros objetos contundentes, obligando a muchos ciudadanos y turistas presentes en la zona a abandonar el lugar presa del pánico.

No obstante, las autoridades alemanas reaccionaron con rapidez y desplegaron un importante operativo antidisturbios para contener la situación. Decenas de agentes se interpusieron entre ambos grupos para evitar que los altercados fueran a más y establecieron un cordón de seguridad en varias calles del centro de Leipzig. Fuentes policiales confirmaron posteriormente que varias personas fueron detenidas por alteración del orden público, aunque no trascendió el número exacto de arrestados.

Por el momento, las autoridades no han aclarado si todos los implicados pertenecían a grupos ultras del Rayo Vallecano y del Crystal Palace o si también participaron hooligans locales desplazados hasta el lugar de los incidentes. Tampoco se han reportado heridos graves, aunque sí se registraron varios atendidos por contusiones leves y crisis de ansiedad.

No hay que pasar por alto que la final de la Conference League había sido catalogada como un partido de alto riesgo por parte de la policía alemana debido al elevado número de desplazamientos y al ambiente de máxima tensión que rodeaba al encuentro. Por ello, desde primeras horas del martes ya se habían desplegado fuertes medidas de seguridad alrededor del estadio y en las principales zonas turísticas y de reunión de aficionados.

Pese a los incidentes registrados, miles de seguidores continuaron disfrutando del ambiente festivo en la fan zone instalada en Wilhelm-Leuschner-Platz, uno de los puntos neurálgicos habilitados por la UEFA para los aficionados. La policía de Leipzig confirmó que mantendrá el máximo nivel de alerta durante toda la jornada de la final con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar nuevos enfrentamientos.